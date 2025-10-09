Schafft Elzach-Yach ausgerechnet gegen den Tabellenführer die Wende?

Die Ausgangslage vor dem Verbandsliga-Derby im Elztal ist klar: Der FC Teningen ist bei den SF Elzach-Yach am Samstag, 15 Uhr, großer Favorit. Doch etwas spricht für die Gastgeber.

Ein Blick in die jüngste Statistik kann den Sportfreunden Mut machen: Die beiden vergangenen Vergleiche mit den Teningern in der heimischen Werner-Gießler-Arena entschieden die Gastgeber für sich. 3:0 hieß es im vergangenen Mai (zwei Tore von Jonas Schmieder), 2:1 ein Jahr zuvor. Mehr zu den Teams aus dem Fußballbezirk Freiburg (BZ-Plus).