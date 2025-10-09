Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Trifft er am Samstag wieder gegen den FC Teningen? Angreifer Jonas Schmieder markierte im Duell am Ende der vergangenen Spielzeit zwei Treffer für die Sportfreunde Elzach-Yach. – Foto: Achim Keller
Schafft Elzach-Yach ausgerechnet gegen den Tabellenführer die Wende?
Die Ausgangslage vor dem Verbandsliga-Derby im Elztal ist klar: Der FC Teningen ist bei den SF Elzach-Yach am Samstag, 15 Uhr, großer Favorit. Doch etwas spricht für die Gastgeber.
Ein Blick in die jüngste Statistik kann den Sportfreunden Mut machen: Die beiden vergangenen Vergleiche mit den Teningern in der heimischen Werner-Gießler-Arena entschieden die Gastgeber für sich. 3:0 hieß es im vergangenen Mai (zwei Tore von Jonas Schmieder), 2:1 ein Jahr zuvor. Mehr zu den Teams aus dem Fußballbezirk Freiburg (BZ-Plus).