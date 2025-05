Schafft die SG Mallersdorf den dritten Aufstieg in Folge?

Geht das Fußball-Märchen der SG Mallersdorf/Grafentraubach weiter? Sollten die Akteure um die Gebrüder Prebeck-Sanchez am Freitagabend in Dingolfing den FC-DJK Simbach besiegen, wäre der dritte Aufstieg in Serie perfekt. Den Sprung nach oben schaffen kann auch der SC Falkenberg, der in Arnstorf mit dem FSV Landau die Klingen kreuzt. Die beiden Sieger sind fix in der Bezirksliga, während die beiden Verlierer am Montagabend nochmal ran müssen.

Spieltext Landau - Falkenberg

Christoph Schambeck (Trainer FSV Landau): "Wir haben die Möglichkeit, in einem Spiel eine ganze Saison zu einem positiven Ende zu bringen. Genau das versucht jedoch auch unser Gegner aus Falkenberg, der nicht umsonst erneut Zweiter geworden ist. Am Ende des Tages kann in einem Relegationsspiel immer alles passieren und die Tagesform wird entscheidend sein. Von den letzten sechs Spielen haben wir jedoch vier gewonnen, das sollte uns Mut machen. Sollten wir als Verlierer vom Platz gehen, haben wir es wohl auch nicht verdient, nächstes Jahr Bezirksliga zu spielen. Ich hoffe auf eine große Zuschauerkulisse und bin von unseren Jungs überzeugt."



Personalien: Anton Metzner wird vermutlich in den Kader zurückkehren. Verletzt sind dagegen Valentin Damböck und Christian Zellmer.







Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Landau hat in den vergangenen Jahren immer eine gute Rolle in der Bezirksliga gespielt. Daher ist unser Gegner, der auch sehr gute EInzelspieler in seinen Reihen hat, sicherlich leicht favorisiert. An einem Tag, in einem Spiel kann aber alles passieren. Wir gehen optimistisch in die Partie und rechnen uns durchaus eine Chance aus."



Personalien: Co-Spielertrrainer Maximilian Ginghuber hat sich in der Saisonendphase das Kreuzband gerissen.







Jan Bermann (Trainer FC-DJK Simbach): "Auch wenn man meinen könnte, dass wir über unseren Saisonverlauf enttäuscht sind, sind wir ehrlicherweise stolz drauf. Wir wissen schon woher wir kommen und gegen welche Teams wir uns behaupten mussten. Es war immer klar, dass der Klassenerhalt der größte Erfolg ever wäre für unseren Klub. Und diese Chance haben wir uns durch das Relegationsspiel nun bewahrt. Wir gehen daher positiv und mit riesiger Vorfreude, aber auch Demut und Respekt vor Mallersdorf in dieses Spiel. Es gibt kein Taktieren und jeder will gewinnen. Solche Spiele sind natürlich immer Highlights in einer Karriere. Daher gilt es noch einmal alles rauszuhauen, aus den Fehlern der Saison zu lernen und gemeinschaftlich das abzurufen, was wir können."



Personalien: Es sind alle Mann an Bord.







Cornelius Grauschopf (Spielertrainer SG Mallersdorf/Grafentraubach): "Wir sind sehr froh darüber, dass wir unsere starke Frühjahrsrunde noch mit dem zweiten Platz krönen konnten. Danach hat es nämlich zur Winterpause nicht ausgesehen. Mit unserer jungen Mannschaft jetzt zum dritten Mal in Folge um den Aufstieg spielen zu dürfen, ist für uns eine große Ehre und macht uns stolz. Wir werden im Relegationsspiel versuchen, den Schwung aus den letzten Wochen mitzunehmen und wieder fleißig arbeiten, um uns den Traum vom erneuten Aufstieg zu erfüllen."



Personalien: Die Sperre von Chefanweiser Grauschopf ist abgelaufen und vielleicht steht sogar Co-Spielertrainer Moritz Löffler nach seiner schweren Schulterverletzung erstmals wieder im Kader, der ansonsten komplett ist.