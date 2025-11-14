Schafft die DJK Giesenkirchen ihr sportliches Comeback?

In der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen gibt es derzeit eine Mannschaft, für die der aktuelle Unbesiegbarkeits-Nimbus des FC Bayern München in der Bundesliga wie die reinste Blaupause erscheint. Die Rede ist von der DJK/VfL Giesenkirchen, die als einziger Kreisligist des Fußballkeises eine weiße Weste in dieser Saison hat: Giesenkirchen ist ungeschlagen und sogar noch ohne Punktverlust.

Ein kurzer Blick zurück: Mit dem Abstieg aus der Landesliga 2022 wurde Giesenkirchen in einem Zug bis in die Kreisliga B durchgereicht. Nachdem in der Vorsaison mit Platz drei die Möglichkeit einer Aufstiegsrelegation in der B-Liga noch verwehrt blieb, ist die DJK in dieser Saison im Begriff, noch besser abschneiden und sich beste Chancen auf die Rückkehr in die Kreisliga A zu erarbeiten.

Elf Spiele, elf Siege bei einem Torverhältnis von 50:8 sprechen für den Trainer und sein Team. Doch fast wäre die makellose Bilanz getrübt worden, denn gegen den SV Schelsen II spielte Giesenkirchen Anfang Oktober im Nachbarschaftsderby nur 2:2. Doch gut zehn Tage später zog der SVS seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück und das Ergebnis fiel somit aus der Wertung.

Als Tayfun Er die Mannschaft für die letzten acht Spiele in der Kreisliga-A-Saison 2023/24 übernahm, konnte er den Abstieg in die B-Liga nicht mehr verhindern. Es folgte ein Neuaufbau mit ganz jungen Spielern, denen aber letztendlich doch noch eine gewisse Erfahrung fehlte, um den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Warum läuft es jetzt viel besser in Giesenkirchen? Laut Er ist „der Kader nahezu unverändert. Nur an einigen Schrauben haben wir etwas verstellt. Und die Jungs haben in dem einen Jahr unheimlich viel gelernt, das uns heute zugutekommt“.

Offensiv geht für Giesenkirchen noch mehr

Offensiv hat die DJK sogar noch Luft nach oben. 50 Tore bedeuten den drittbesten Wert nach Kleinenbroich (54) und Mennrath III (52). Zudem ließ Giesenkirchen nur acht Gegentore zu, Bestwert in der Liga. Verfolger Blau-Weiss Meer kassierte mehr als doppelt so viele Gegentore (17) und liegt bereits acht Punkte zurück. In einigen Spielen hinterließ das Er-Team mächtig Eindruck. Wickrath II aus dem Verfolgerfeld wurde mit 2:0 bezwungen, Meer mit 3:1, Kleinenbroich mit 4:1 und Mennrath III gar mit 6:1. Hinzu kommen hohe Erfolge gegen Türkiyemspor II (4:1), Odenkirchen III (7:1), MSV (8:0), Red Stars (6:1) und Hochneukirch (5:1).

Doch es gab auch Spiele, mit deren Ausgang der Übungsleiter nicht ganz so zufrieden war. „Gerade das letzte Spiel beim SC Hardt II ist ein gutes Beispiel. Bereits zur Pause hätten wir fünf, sechs Tore machen müssen. Am Ende war unser 3:1 viel zu wenig für den betriebenen Aufwand“, erklärt Er. Dabei hat er mit Alexander Kraft (15 Tore/4 Assists) und Leon Theißen (13/10) zwei torgefährliche Spieler in seinen Reihen, die die Plätze drei und vier der Torjägerliste belegen.