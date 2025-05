Schafft der VfB Gramzow erneut einen Coup gegen den Angermünder FC?

In der Landesklasse Nord biegt die Saison auf die Zielgerade ein, und der 28. Spieltag verspricht spannende Begegnungen. Während Angermünde und Strausberg im Zweikampf um den Titel kaum Luft lassen, rücken im Tabellenkeller Vierraden, Oranienburg und Prenzlau in den Fokus.

Ein frühes Samstagsduell, in dem Ahrensfelde mit dem Rückenwind des 5:0-Erfolgs gegen Vierraden aufläuft. Das Hinspiel in Velten entschied die zweite Mannschaft aus Ahrensfelde deutlich mit 4:1 für sich. Velten muss sich vor allem defensiv stabilisieren, um nicht weiter in der Tabelle abzurutschen. Aktuell trennen die beiden Mannschaften nur drei Punkte – ein direktes Duell um die Top-Fünf.

---