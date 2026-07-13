Schafft der Rheydter SV als Aufsteiger den Durchmarsch? Als Aufsteiger gilt der Rheydter SV als Topfavorit der Bezirksliga-Gruppe 3 – mit zwei Ex-Oberligaspielern. Doch TuRa Brüggen und der OSV Meerbusch wollen den Durchmarsch der Rheydter verhindern. Welche Rolle spielt Anadolu Türkspor Krefeld? von RP / Werner Fuck · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Ist der Rheydter SV als Aufsteiger wirklich Favorit? – Foto: Markus Verwimp

Obwohl sich keiner der zehn Absteiger aus der Landesliga in der mit einigen zwangsläufigen Ausnahmen neuformierten Gruppe 3 der Bezirksliga wieder findet, sprechen fast alle Trainer von einer schweren Gruppe. So wird der schon vergangene Spielzeit stark auftrumpfende TuRa aus Brüggen und der Spielvereinigung Odenkirchen wieder viel zugetraut. Gleiches gilt auch für den erst in der Relegation zur Landesliga erneut gescheiterten OSV Meerbusch. Als Überflieger wird der Traditionsverein und Aufsteiger Rheydter SV allgemein ganz hoch gehandelt. Er hat sein Team mit vielen neuen Leuten aufgeputscht und mit Leonard Bajraktari und Branimir Galic auch zwei Akteure verpflichtet, die schon in der Oberliga spielten.

Nicht ganz glücklich sind die Sportfreunde Broekhuysen und Neuling FC Aldekerk darüber, dass sie nicht mehr mit Gegnern wie Weeze, Veen, Kevelaer, Twisteden oder Pfalzdorf zu tun haben, die sie seit Jahren kennen und mit denen sie vertraut sind. Aber diesbezüglich gilt Jahr für Jahr eine klare Ansage des Verbandes: „Alle Gruppen sollen möglichst in gleicher Stärke mit 18 Mannschaften besetzt sein und da trifft es den einen oder anderen ärgerlich und unplanmäßig.“ Wobei viele Gegner auf die Broekhuysener gespannt sind, denn sie gingen überraschend als Vizemeister über den Zielstrich und scheiterten in der Relegation erst an der übermächtigen Reserve von Rot-Weiss Essen. Seit über zehn Jahren ist Sebastian Clarke Trainer beziehungsweise Spielertrainer in Broekhuysen. Ganz andere Ambitionen hat der FC Aldekerk, der nur das Ziel hat, nicht direkt wieder runter zu müssen. Thomasstadt will wieder die Liga halten Kein anderes Ansinnen hat auch Nachbar SV Thomasstadt Kempen, wo sich personell kaum etwas getan hat, der TSV Bockum und Aufsteiger VfB Uerdingen im Kopf. Der VfB muss nach nur einem einjährigen Gastspiel wieder ohne Goalgetter Burhan Sahin auskommen. Den 37-Jährigen, der für die Rex-Elf in der abgelaufenen Spielzeit 37 Mal traf, zieht es, wie ungewöhnlich viele andere Spieler auch, zum A-Ligisten SSV Strümp. Nicht wenige sprechen davon, dass hier irgendjemand die große Geldtasche aufgemacht hat. So wechselt zum Beispiel auch vom Oberliga-Nachbarn TSV Meerbusch Abwehrspieler Leon Kempkens zum Sportplatz an den Fouesnantplatz. Sein Vater Werner wurde 1987 mit dem FC Bayer Uerdingen deutscher Meister der U19-Junioren. Später brachte es der heute 56-Jährige auf 60 Partien in der 2. Bundesliga, 112 in der 4. Liga und 104 in der Oberliga.

Auf den ersten Blick eher schwächer daher kommt der TSV Bockum. Für einen Szenekenner wie Trainer Karl-Heinz Himmelmann war die Zeit nach seiner Inthronisierung beziehungsweise die lange brenzlige Lage im Tabellenkeller dann zu kurz, um übergreifend seine Beziehungen spielen zu lassen. Vor allem die Abgänge der US-Boys Barrie und Linares zum Landesligisten Unterrath schlagen ins Kontor. Aber wer Himmelmann kennt, muss davon ausgehen, dass, bis es richtig losgeht, und auch später noch der einen oder andere Akteur dazukommt. Klar war auch, dass verschiedene Spieler ihrem ehemaligen Trainer Tino Reucher in Richtung KFC Uerdingen II folgen werden. Während die Zweite des SC St. Tönis weiter auf ihren beachtlichen Nachwuchs baut – selten haben so wenige Spieler der Gelderner Straße in der Sommerpause, obwohl wegen ihrer guten Ausbildung bei vielen anderen Klubs begehrt, den Rücken gekehrt, was für ein gutes Betriebsklima spricht –, gehen der CSV Marathon Krefeld, der die Lücke, die Goalgetter Dennis Lerche hinterlässt, mit Samed Yesil schließen will, und der VfR Fischeln mit einem gelinde ausgedrückt fast neuen Kader in die Spielzeit. Aber beiderseits scheint einiges an Qualität dabei, was hoffen lässt. Außerdem sind die Trainer Onur Özkaya und Fabian Wiegers-Lange, obwohl noch jung an Jahren, schon so etwas wie „alte Hasen“ in dem Geschäft.