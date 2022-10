Schafft das Zwei die Wende?

FC Bäretswil 1 – FC Effretikon 2 5:2 (4:1)



Tore: 13. Min 1:0 ; 21. Min 2:0 ; 30. Min 3:0 ; 32. Min Bader 3:1 ; 42. Min 4:1 ; 51. Min 5:1 ; 91. Min Setz 5:2



Aufstellung: S. Meier ; Troll, Bader, Zollinger, A. Lehner ; Siegenthaler, N. Lehner, Schärz, Rabgyal, Lopes ; Setz

Ergänzung: Kofler, Y. Meier, Sebök, Morf, Ahmadi



Nach einer intensiven Woche, mit Austausch Mannschaftsrat und Trainerstaff, als auch Trainings, gingen wir heute nach Bäretswil, um endlich diesen verdammten Bock umzustossen. Das Tief vom Zwei hält immer noch an und noch konnten wir keinen Befreiungsschlag setzen. Es musste endlich passieren, die Frage nur noch heute: Schafft das Zwei die Wende?



Dass gewisse Spieler bereits schon Motivation bis zur Haarspitze, oder im Falle Siegenthaler bis zum mm – Schnitt hatte, zeigte sich bereits in der 3. Minute, als er einen Konter an der Seitenlinie gegen einen Bäretswiler mit einer Grätsche von den Beinen holte und so bereits mit gelb bestraft worden ist. Unser Zwei war also präsent und zeigte es bereits von Anfang an. Noch passierte nicht viel, es war ein vorsichtiges Abtasten auf beiden Seiten. In der 10. Minute bekam Setz den Ball vor dem Strafraum angespielt, sein Abschluss in die untere linke Ecke wurde aber vom Bäretswiler Torwart gerade noch herausgekratzt. Der anschliessende Eckball ergab aber keine Torgefahr. Wie brutal die Effizienz in dieser Liga aber auch ist, mussten wir bereits mehrfach erfahren. In jedem Spiel wurden unsere Fehler jeweils hart bestraft. So auch nach einer Ecke von Bäretswil, als der Captain von Bäretswil sich durchsetzte und einnickte. Aber wir steckten nicht auf, wollten gleich antworten. Lopes auf den Kopf von Zollinger, jedoch knapp am Tor vorbei. Nur ein paar Zeigerumdrehungen später, Freistoss für uns knapp 20m vom Tor entfernt. Ein Fall für Setz, sein Schuss aber nur haarscharf über das Tor. Nach vorne ging bei uns viel, aber nach hinten arbeiteten wir nicht defensiv genug. So wurde ein Ballverlust im Mittelfeld wieder zum gefährlichen Ball, der Gegenspieler konnte in den Strafraum ziehen, Siegenthaler konnte nur noch das letzte Mittel, das Foul zur Hilfe nehmen. Verdikt war klar: Elfmeter Bäretswil, glücklicherweise ohne Folgen für Siegenthaler, welcher bereits verwarnt war. Sicher verwandelt zum 2:0. Danach Bäretswil mehr am Drücker, Seve musste seine Klasse unter Beweis stellen, damit wir nicht 3:0 in Rückstand geraten. Das Gegentor hat uns verunsichert. Wiederum einen Ballverlust an der Seite. Zollinger kam nicht mehr entscheidend in den Zweikampf, Flanke in die Mitte, wo ein Bäretswiler mutterseelenalleine vor dem Tor einköpfen konnte. 3:0. Ein paar Minuten später kam Bader unverhofft an den Ball Höhe Mittellinie, sah den gegnerischen Torwart weit vor dem Tor. Also warum mal nicht auf den Ball hauen. Er flog und flog und flog, der Torwart zwar noch mit der Fingerkuppe dran, aber ins Tor. 3:1, was für ein Traumtor. Aber es war noch nicht Halbzeit. Bäretswil kam nochmals über links. Dribbling durch 4!! Spieler von uns, Abschluss und Tor. 4:1 auch der Pausenstand. Was für ein Dämpfer…



Die 2. Halbzeit konzentrierte sich Bäretswil nur auf Konter, wir waren gefühlt die ersten Minuten nur am Ball, kamen zwar gefährlich in Tornähe und konnten ein paar Abschlüsse verzeichnen, aber Zählbares kam noch nicht zustande.

Durch einen Entlastungskonter über rechts von Bäretswil, liefen wir dem Ball wieder hinterher. Dass auch Bäretswil Traumtore kann, mussten wir bitter feststellen. Ebenfalls aus 40m halbrechter Position ein satter Schuss über Meier ins lange Eck. 5:1. Bäretswils Tore waren wie das Salz, welches man in die Wunde streute: schmerzend. Trotz allem wollten wir irgendwie noch das Tor erzwingen. Wir spielten gut nach vorne, hatten genügend Räume, schalteten jeweils schnell in die Offensive, wenn es die Möglichkeit gab. Aber wir machten unser Leben selber schwer. Kamen wir über die Flügel, waren wir gefährlich, aber vor dem Tor war kein Abnehmer. Kamen wir über die Mitte, verhedderten wir uns in der Defensive und es kamen noch ab und an Distanzschüsse, welche aber das Ziel teils weit verfehlten. Bäretswil kam nicht mehr gefährlich vor unser Tor, das Spiel fand hauptsächlich in der Bäretswiler Hälfte, wir hatten gefühlt 90% Ballbesitz, aber wir konnten nichts Zählbares kreieren. In der 92. Minute, reine Resultatkosmetik, wurde Setz von Ahmadi angespielt, und netzte den Ball ins kurze Eck oben rein.