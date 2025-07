Schaffhauser Viertliga-Verein hat neuen Trainer

FC Stein am Rhein: Mendes für Vetterli. Beim FC Stein am Rhein fungiert Fabio Mendes ab der kommenden Saison als Trainer. Mit dem 31-Jährigen soll das Viertliga-Team gefestigt und weiter entwickelt werden. Die Schaffhauser erreichten zuletzt in der Gruppe 5 den sechsten Platz . Betreut wurden sie das letzte halbe Jahr von Patrick Vetterli. Dies nachdem der bisherige Verantwortliche Ingo Kastler in der Winterpause in die deutsche Landesliga gewechselt war . Stein am Rheins neuer Verantwortlicher Mendes sammelte bis anhin Trainer-Erfahrungen im Nachwuchs des FC Frauenfeld und als Assistent der ersten Mannschaft. Ausserdem coachte er die A-Junioren des FC Aadorf.

FC Töss: Sentürk wird als Coach aus Zürich-Witikon eingewechselt. "Mit ihrer Erfahrung, Leidenschaft und frischen Ideen bringen sie neuen Schwung in unser Team", schreibt der FC Töss in einer Mitteilung auf ihrer Instagram-Site. Gemeint sind damit der neue Trainer Gürkan Sentürk und Assistent Gürkan Izmirlioglu. Der Winterthurer Verein hat eine ziemlich frustrierende Saison in der Zweitliga-Gruppe 2 (26 Spiele, 8 Punkte) hinter sich - der Abstieg war nur die logische Konsequenz. Von Beginn weg geriet er in Rücklage. Bereits im Oktober gab deshalb Abramo D'Aversa seinen Rücktritt. In der Winterpause übernahm dann Goran Gasic das Zepter - ohne sichtbaren Effekt gegen Aussen. Auffällig dabei: Bereits Ende Mai (nach der Niederlage gegen Gossau) stand der neu verpflichtete Trainer gar nicht mehr auf dem Matchblatt. Mit dem frisch verpflichteten Headcoach Sentürk soll es nun in der Drittliga-Gruppe 4 wieder aufwärts gehen. Der 38-Jährige betreute zuletzt knapp eineinhalb Jahre das erste Team des FC Witikon. Dabei verpasste der FCW in der Gruppe 3 als Drittklassierter zuletzt, trotz wie man munkelt reichlich monetären Zuwendungen an die Belegschaft, letztlich deutlich den Wiederaufstieg.

FC Bulle: Lebeau für Miere neuer Trainer. Der erste Meisterschaftsgegner der U21-Mannschaft des FC Zürich in der Promotion League heisst zum Anfang August FC Bulle. Nun haben die Greyerzer (in der letzten Meisterschaft solider Zehnter) Mitte Juli noch einen Trainerwechsel vollzogen. Neu am Ruder ist der Franzose Jean-Philippe Lebeau. Er ist binnen eines Jahres bereits der dritte Coach - nach Brian Weber (bis Anfang November) und Julien Miere. "Es gibt kein gutes oder schlechtes Timing mehr im Fussball. Ist es besser jetzt oder erst wenn der Saisonstart nicht gut gewesen wäre", fragte Bulles Sportchef Flavio Cassara gegenüber den "Freiburger Nachrichten" zurück.