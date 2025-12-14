Schaffhauser Drittligist wechselt Coach nach halber Saison

Drittliga-Schlusslicht bestimmt neues Trainer-Gespann +++ Oberländer Viertliga-Klub vollzieht Wechsel auf Trainerposten +++

FC Ramsen: Kalludra übernimmt für Max als Trainer. Der FC Ramsen trennt sich nach nur sechs Monaten von Trainer Marc Max. "Der Grund ist das gebrochene Vertrauensverhältnis von Vorstand und Mannschaft zu ihm", schreibt der Verein in einer Mitteilung. Max' Nachfolger heisst Ardian Kalludra und beim FCR auch schon als Juniorentrainer tätig. Nachfolger von Max wird Ardian Kalludra, der bereits als Juniorentrainer beim FCR tätig war. Kalludra wird von Lars Wasem, Marcel Gnädinger und Durim Hasanmetaj als Assistenztrainer unterstützt. Der Schaffhauser Drittliga-Verein überwintert in der Gruppe 5 auf dem 9. Platz. Die Abstände zu den unteren Tabellenplätzen sind jedoch gering, sodass die Saison noch viele Wendungen nehmen könnte. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Stäfa 1895 (@fcstaefa1895)