Schaffhauser Drittligist baut auf Trainer-Quartett

Sporting Club Schaffhausen: Trainer Demirtas tritt ab. Beim Sporting Club Schaffhausen kommt es zu Veränderungen im Trainerstaff. Sabri Demirtas gibt seine Chefposten-Rolle nach insgesamt drei Saisons ab. Unter seiner Führung war im Juni 2024 nach über 18 Jahren wieder der Aufstieg in die 3. Liga gelungen. Dort kämpfen die derzeit auf Platz 8 klassierten Schaffhauser in der äusserst spannenden Gruppe 5 noch um den Klassenerhalt. Losgelöst des Meisterschaftsausgangs ist die Nachfolge von Demirtas bereits geregelt. So wird das Team inskünftig von einem Quartett betreut. Sprich: Dem bisherigen Sportchef Angelo Lagona und seinem weiterhin stürmenden Sohn Alessandro. Dem bisherigen Goalie und Assistenztrainer Serdar Duran sowie neu Semih Kozallik, der von der SV Schaffhausen dazu stösst.

FC Muri: Sergio Colacino soll Abstieg verhindern. Schon vor einigen Wochen ist es beim FC Muri zu einem Trainerwechsel gekommen. Der erneut abstiegsgefährdete Interregio-Klub (er war eben erst aus der 1. Liga gestürzt) trennte sich nach dem torlosen Remis gegen Brunnen von Luca Ferricchio (ehemals Dübendorf). Seither ist der frühere Wettswil- und Mutschellen-Coach Sergio Colacino am Ruder. Unter ihm resultierten aus den letzten vier Partien zumindest sieben Punkte, sodass als Tabellendrittletzter der Gruppe 3 (in der auch die FVRZ-Klubs Thalwil und Lachen/Altendorf mittun) weiterhin Hoffnung auf den Klassenverbleib besteht.