Schaffhauser Auf- und Absteigerduell sowie Oberländer Derbys FVRZ-Cup, 1. Runde

In der 1. Runde des FVRZ-Cup-Runde gibt es für einige Zweitliga-Klubs bereits knifflige Aufgaben zu lösen.

2. Liga gegen 4. Liga Benfica Clube de Zurique (4.) - Regensdorf (2.) Buchs-Dällikon (4.) - Wiedikon (2.) Effretikon (4.) - Oetwil-Geroldswil (2.) Hard Zürich (4.) - Phönix Seen (2.) Hausen am Albis (4.) - Urdorf (2.) Kempttal (4.) - Wollishofen (2.) Mezopotamya (4.) - Wiesendangen (2.) Oberglatt (4.) - Glattbrugg (2.) United Zürich (4.) - Rümlang (2.) Weisslingen (4.) - Veltheim (2.) Wülflingen (4.) - Bassersdorf (2.)

3. Liga gegen 3. Liga Affoltern am Albis - Wollerau Cholfirst United - Dinamo Schaffhausen Glattfelden - Industrie Turicum Kilchberg-Rüschlikon - Schlieren Mönchaltorf - Albania Racing Club - Engstringen Rafzerfeld - Kloten Rüti - Neumünster Schwamendingen - Ellikon Marthalen Winterthur United - Oberwinterthur

3. Liga gegen 4. Liga

Bäretswil (4.) - Siebnen (3.)

Croatia (4.) - Buttikon (3.)

Egg (4.) - Oberrieden (3.)

Meilen (4.) - Altstetten (3.)

Seebach (4.) - Diessenhofen (3.)

Stammheim (4.) - Zollikon (3.)

Stein am Rhein (4.) - Töss (3.)

Uitikon (4.) - Maur (3.)

Zürich-Affoltern (4.) - BC Albisrieden (3.)

3. Liga gegen 5. Liga

Blau-Weiss Erlenbach (5.) - Blue Stars (3.)

Glattal Dübendorf (5.) - Niederweningen (3.)

Italia Zurigo (5.) - Oerlikon/Polizei (3.)

Neuhausen (5.) - Hinwil (3.)

Turbenthal (5.) - Republika Srpska (3.)

4. Liga gegen 4. Liga

Birmensdorf - Oetwil am See

Büsingen - Bauma

Fällanden - Wipkingen

Hellas - Knonau-Mettmenstetten

Langnau am Albis - Feusisberg-Schindellegi

Richterswil - Centro Lusitano Zurich

Tössfeld - Neftenbach

Wallisellen - Russikon

4. Liga gegen 5. Liga

Augwil (5.) - Brasil Suisse (4.)

Dardanët Schaffhausen (5.) - Fehraltorf (4.)

Inter Club Zurigo (5.) - Kollbrunn-Rikon (4.)

Schwerzenbach (5.) - Dielsdorf (4.)

Freilose: Unterstrass (2.), Volketswil (3.), Ramsen (3.), G.S.I. Rümlang (3.)

Die Auslosungen von sämtlichen Kategorien auf einen Blick

Die Partien sind provisorisch auf den 17. August terminiert.

