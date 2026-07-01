Schäftlarn/Baierbrunn feiert doppelt – Arget thront an der Spitze

Die ersten Meister stehen fest. Die besten Bilder und Videos? Kommen von euch! Die Meistergalerie im Kreis Zugspitze.
FuPa sucht die Meister aller Kreise in Oberbayern. Bilder und Videos gerne an:
20 Siege, zwei Unentschieden und lediglich eine Niederlage! Wenn eine Mannschaft eine solche Bilanz aufweist, dann sind Zweifel ob der Qualität des Teams hinfällig. Die SG aus Schäftlarn und Baierbrun war dieses Jahr das Maß aller Dinge in der A-Klasse 5!
Auch die Zwoate der SG SChäftlarn/Baierbrunn hat Grund zum Feiern. Denn auch diese schnappen sich den Meistertitel der B-Klasse 5! Durch den 5:2-Auswärtssieg am letzten Spieltag war der Aufstieg besiegelt.
Mit einem 5:0-Sieg über die Sportfreunde Windach II verabschiedete sich der SV Stoffen/Lengenfeld II als Meister der B-Klasse 7 in der Saison 25/26. Den höchsten Sieg diese Saison feierten die Kicker am 25. Spieltag beim 9:0-Erfolg über die SG Apfeldorf/Kinsau II.
Mit 54 Zählern auf dem Konto, einem Torverhältnis von 87:34 Treffern und der besten Offensive der Liga krönt sich der SV Arget II verdient zum Meister der C-Klasse 3.
Der BVTA Fürstenfeldbruck verabschiedet sich nach zwei Jahren in der B-Klasse in die A-Klasse. Mit 56 Zählern auf dem Konto krönt sich der BVTA zum Meister.
Der SC Schöngeising hatte direkt doppelten Grund zum Feiern: Marcel Berger sicherte sich mit 40 Treffern die Torjägerkrone und war damit maßgeblich am Rekorderfolg beteiligt. On top sicherte sich Schöngeising auch noch die Meisterschaft!
Die Pöckinger Damen steigen drei Spieltage vor Saisonschluss in die Bezirksliga auf! Dieser Erfolg wurde gebührend in Tirol gefeiert! Keine einzige Niederlage und zehn Punkte Vorsprung. Immer weiter!
Nach dem 3:1-Sieg am vorletzen Spieltag gegen den SV Arget war die "Mission-Kreisklasse" erfüllt. Mit 53 Punkten auf dem Konto verabschiedet sich der TSV Sauerlach aus der A-Klasse 3.
Guess who's back? Genau – der TSV Jesenwang in der A-Klasse! Mit einem überragendem 11:0-Auswärtssieg über den ASV Biburg 1975 ballerte sich der TSV zum Meistertitel.
Mit 12 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Hartpenning II springt die dritte Mannschaft des TuS Holzkirchen in die A-Klasse. Herzlichen Glückwunsch!
Ein Sieg am letzten Spieltag war genau das, was den Damen des SC Eibsee Grainau gefehlt hat, um den direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga zu sichern. Da haben sich die Spielerinnen nicht lumpen lassen und mit einem 3:0-Auswärtserfolg die Meisterschaft perfekt gemacht.
Ciao Kreisliga und Servus Bezirksliga schreit der TuS Geretsried II. Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen erreichte der TuS Historisches. Zum ersten Mal steigt die zweite Mannschaft in die Bezirksliga auf!
In Sachen Mentalität ist der Elf von Tobias Weber nichts nachzusagen. Nach dem Abstieg in die B-Klasse in der vorherigen Saison braucht der SVO II lediglich eine Saison um wieder zurückzukommen. Schauen wir mal, wo sie in der nächsten Saison landen...
Während die Landesliga-Truppe des 1. FC GAP in dieser Saison Woche für Woche negative Schlagzeilen produzierte, verschönert die Zweitvertretung der Alpenvorländer das Vereinsimage. Mit einem dominanten Torverhältnis von +54 zerschoss die Chatzis-Elf die Liga!
Was für ein Meilenstein für den TSV Moorenweis! Mit einem 4:0-Auswärtssieg beim SC Maisach krönte sich Moorenweis zum Meister der Kreisliga 2 und steigt nach 40 Jahren wieder in die Bezirksliga auf!
Mit 50 Punkten auf dem Konto ist der FC Greifenberg in der A-Klasse nicht mehr einzuholen. Zuletzt setzte die Mannschaft mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen den Tabellenzweiten ein weiteres Ausrufezeichen. Die Meisterschaft hat sich Greifenberg mehr als verdient!
Nach dem Nachholspiel gegen den TSV Gernlinden stand es fest: Der FC Emmering steigt vorzeitig in die Kreisklasse auf. Bei einem Torverhältnis von 65:17 Treffern hat der FCE den Aufstieg auch mehr als verdient!
Guess who's back? Der SC Olching kürt sich nach dem 6:1-Kantersieg gegen den MTV München zum Meister der Bezirksliga Süd und feiert nach Abpfiff feuchtfröhlich die Rückkehr in die Landesliga.
Was für eine Bomben-Saison vom TSV Schongau! 20 Siege, zwei Niederlagen und nur ein Remis. Hinzu kommen 73 Treffer und 61 Punkte auf dem Konto. Hut ab!