Schäftlarn/Baierbrun mit Pyro – 1. FC GAP mit traumhafter Aussicht Diese Teams heben ab von lm/mh · Heute, 13:58 Uhr · 0 Leser

Pyro bei der Meisterfeier! Wenn da nicht noch ein Schreiben vom DFB kommt... – Foto: SG Schäftlarn/SC Baierbru

Die ersten Meister stehen fest. Die besten Bilder und Videos? Kommen von euch! Die Meistergalerie im Kreis Zugspitze.

FuPa sucht die Meister aller Kreise in Oberbayern. Bilder und Videos gerne an: E-Mail: info@fussball-vorort.de Betreff: Meister 2026

Facebook: fussballvorort

Instagram: fussballvorort

WhatsApp: 0170/7126650 Ohlstädter in Feierlaune! Zweitvertretung holt sich den Titel In Sachen Mentalität ist der Elf von Tobias Weber nichts nachzusagen. Nach dem Abstieg in die B-Klasse in der vorherigen Saison braucht der SVO II lediglich eine Saison um wieder zurückzukommen. Schauen wir mal, wo sie in der nächsten Saison landen...

Ab zurück in die A-Klasse mit euch! Der SV Ohlstadt II schafft den Wiederaufstieg mit Bravur. – Foto: SV Ohlstadt

Die beinahe Ungeschlagenen aus Schäftlarn/Baierbrun feiern mit Pyrotechnik 20 Siege, zwei Unentschieden und lediglich eine Niederlage! Wenn eine Mannschaft eine solche Bilanz aufweist, dann sind Zweifel ob der Qualität des Teams hinfällig. Die SG aus Schäftlarn und Baierbrun war dieses Jahr das Maß aller Dinge in der A-Klasse 5!

Pyro bei der Meisterfeier! Wenn da nicht noch ein Schreiben vom DFB kommt... – Foto: SG Schäftlarn/SC Baierbrun

Mit 81 Toren! 1. FC Garmisch-Partenkirchen ballert sich an die Spitze

So eine Meisterfeier wird mit den Alpen im Hintergrund doch gleich doppelt so schön... – Foto: 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Während die Landesliga-Truppe des 1. FC GAP in dieser Saison Woche für Woche negative Schlagzeilen produzierte, verschönert die Zweitvertretung der Alpenvorländer das Vereinsimage. Mit einem dominanten Torverhältnis von +54 zerschoss die Chatzis-Elf die Liga! Nach 40 Jahren: TSV Moorenweis schießt sich in die Bezirksliga

Moorenweis feiert den dritten Bezirksliga-Aufstieg nach 40 Jahren. – Foto: TSV Moorenweis

Was für ein Meilenstein für den TSV Moorenweis! Mit einem 4:0-Auswärtssieg beim SC Maisach krönte sich Moorenweis zum Meister der Kreisliga 2 und steigt nach 40 Jahren wieder in die Bezirksliga auf! Greifenberg jubelt in der A-Klasse 7

Nach der Meisterfeier war bestimmt nicht nur die Pyro blau – Foto: FC Greifenberg

Mit 50 Punkten auf dem Konto ist der FC Greifenberg in der A-Klasse nicht mehr einzuholen. Zuletzt setzte die Mannschaft mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen den Tabellenzweiten ein weiteres Ausrufezeichen. Die Meisterschaft hat sich Greifenberg mehr als verdient! Emmering marschiert in die Kreisklasse

Der FC Emmering lässt es krachen. – Foto: FC Emmering

Nach dem Nachholspiel gegen den TSV Gernlinden stand es fest: Der FC Emmering steigt vorzeitig in die Kreisklasse auf. Bei einem Torverhältnis von 65:17 Treffern hat der FCE den Aufstieg auch mehr als verdient! Olching kehrt zurück in die Landesliga

Guess who's back? Der SC Olching kürt sich nach dem 6:1-Kantersieg gegen den MTV München zum Meister der Bezirksliga Süd und feiert nach Abpfiff feuchtfröhlich die Rückkehr in die Landesliga. Schongau wird Meister der A-Klasse 8

Schongau spielte das letzte Mal in der Saison 17/18 in der Kreisklasse. – Foto: TSV Schongau