Schäftlarn/Baierbrun mit Pyro – 1. FC GAP mit traumhafter Aussicht

Die ersten Meister stehen fest. Die besten Bilder und Videos? Kommen von euch! Die Meistergalerie im Kreis Zugspitze.
FuPa sucht die Meister aller Kreise in Oberbayern. Bilder und Videos gerne an:
In Sachen Mentalität ist der Elf von Tobias Weber nichts nachzusagen. Nach dem Abstieg in die B-Klasse in der vorherigen Saison braucht der SVO II lediglich eine Saison um wieder zurückzukommen. Schauen wir mal, wo sie in der nächsten Saison landen...
20 Siege, zwei Unentschieden und lediglich eine Niederlage! Wenn eine Mannschaft eine solche Bilanz aufweist, dann sind Zweifel ob der Qualität des Teams hinfällig. Die SG aus Schäftlarn und Baierbrun war dieses Jahr das Maß aller Dinge in der A-Klasse 5!
Während die Landesliga-Truppe des 1. FC GAP in dieser Saison Woche für Woche negative Schlagzeilen produzierte, verschönert die Zweitvertretung der Alpenvorländer das Vereinsimage. Mit einem dominanten Torverhältnis von +54 zerschoss die Chatzis-Elf die Liga!
Was für ein Meilenstein für den TSV Moorenweis! Mit einem 4:0-Auswärtssieg beim SC Maisach krönte sich Moorenweis zum Meister der Kreisliga 2 und steigt nach 40 Jahren wieder in die Bezirksliga auf!
Mit 50 Punkten auf dem Konto ist der FC Greifenberg in der A-Klasse nicht mehr einzuholen. Zuletzt setzte die Mannschaft mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen den Tabellenzweiten ein weiteres Ausrufezeichen. Die Meisterschaft hat sich Greifenberg mehr als verdient!
Nach dem Nachholspiel gegen den TSV Gernlinden stand es fest: Der FC Emmering steigt vorzeitig in die Kreisklasse auf. Bei einem Torverhältnis von 65:17 Treffern hat der FCE den Aufstieg auch mehr als verdient!
Guess who's back? Der SC Olching kürt sich nach dem 6:1-Kantersieg gegen den MTV München zum Meister der Bezirksliga Süd und feiert nach Abpfiff feuchtfröhlich die Rückkehr in die Landesliga.
Was für eine Bomben-Saison vom TSV Schongau! 20 Siege, zwei Niederlagen und nur ein Remis. Hinzu kommen 73 Treffer und 61 Punkte auf dem Konto. Hut ab!