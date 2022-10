Schäffler: "Müssen in nächsten beiden Heimspielen sechs Punkte holen" Jetzendorf will Schwabmünchen auf Distanz halten

Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf setzt auf seine Heimstärke. Gegen Schwabmünchen soll auf eigenem Platz ein Sieg her.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr

Jetzendorf – Der Oktober ist gerade in sein letztes Drittel gestartet, da beendet die Landesliga Südwest ihre Hinrunde. Der TSV Jetzendorf schließt die Halbserie mit dem Heimspiel gegen den TSV Schwabmünchen ab. Gewinnt er am Sonntag (15 Uhr), hält er einen direkten Konkurrenten auf Distanz. Und dies ist das erklärte Ziel von Spielertrainer Alexander Schäffler: „Der Gegner steht hinter uns und das Ziel muss sein, dass er hinter uns bleibt. Wir müssen auf Sieg spielen.“

Schäffler betonte bereits vor der Saison die Wichtigkeit der Heimspiele. Er weiß, dass seine Spieler sich im eigenen Wohnzimmer wohler fühlen als in der Fremde. Knapp drei Viertel ihrer 15 Punkte holte seine Elf im Lorenz-Wagner-Stadion. Bei einer vergleichbaren Ausbeute auswärts wären die Grün-Weißen den Abstiegsplätzen erst einmal enteilt. So hängen sie an der Schwelle zu den Relegationsplätzen fest.

Schäffler unterstreicht mit Blick auf den Spielplan die Bedeutung des anstehenden Heim-Doppelpacks gegen Schwabmünchen und Olching: „Wir müssen in den nächsten beiden Heimspielen sechs Punkte holen, denn danach kommen bis zur Winterpause drei Auswärtsspiele.“ Ein Sieg gegen Schwabmünchen würde die Situation vorerst etwas entspannen.