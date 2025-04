Schäfer trifft dreifach: Schweich überrascht beim Tabellenführer

Beinahe wäre dem Außenseiter im Duell beim Tabellenführer die große Überraschung gelungen. Schweich fand stark in die Partie. Nach 16 Minuten hatte Nico Schäfer bereits zwei Tore erzielt (per Distanzschuss aus 16 Metern und auf Freistoß-Vorlage von Jens Schneider). Zur Pause stand es jedoch 2:2, da Martin Jacobs für Mülheim-Kärlich ebenfalls einen Doppelpack geschnürt hatte. Nach dem Seitenwechsel ging der Spitzenreiter durch Daniel Aretz erstmals in Führung (49.). Schäfer traf in der Schlussphase per Traumtor aus 16 Metern in den Winkel zum 3:3-Endstand (73.). Schweich-Trainer Thomas Schleimer analysierte: „Wir haben eine beeindruckende Reaktion auf die desolate Leistung aus dem Vordereifel-Spiel (2:7, d. Red) gezeigt. Daher bin ich stolz auf meine Mannschaft. Trotz angespannter Personalsituation haben wir uns mit einer leidenschaftlichen und geschlossenen Mannschaftsleistung beim besten Heimteam der Liga den Punkt absolviert verdient.“

Zuschauer: 250

Tore: 0:1, 0:2, 3:3 Nico Schäfer (10., 16., 73.), 1:2, 2:2 Martin Jacobs (30., 43.), 3:2 Daniel Aretz (49.)

FC Bitburg – SG Andernach ⇥4:2 (2:2)

Mit dem dritten Sieg in Folge haben sich die Bitburger einen einstelligen Tabellenplatz zurückerobert. Der 4:2-Erfolg wurde durch einen Doppelpack von Simon Floß begünstigt. Nach sechs Minuten vollendete er eine Kusch-Flanke, keine zehn Minuten später umkurvte Floß den gegnerischen Torwart zum 2:0. Beim Anschlusstreffer durch Gafur Sekter zeigte sich die Abwehr der Hausherren zu passiv (43.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verwandelte Nils Wambach einen Foulelfmeter zum 2:2. Bis dahin war von den Andernachern offensiv wenig zu sehen gewesen. Bitburg spielte nach Wiederbeginn einen guten Angriff über Koch und Floß. Der Ball kam zu Joshua Bierbrauer, der im Fallen sein zwölftes Saisontor markierte (48.). Nach einer knappen Stunde traf erneut der aus der zweiten Mannschaft aufgerückte Mayindombe aus kurzer Distanz. In der Schlussphase wurde der eingewechselte Narottam Morbach im gegnerischen Strafraum gefoult. Den von Nico Fuchs getretenen Foulelfmeter parierte SG-Torwart Luca Jordi Bolz (86.). Bitburgs Trainer Fabian Ewertz konstatierte: „Ich bin nur mit dem Ergebnis zufrieden. Der Ausgleich zur Pause hat mich geärgert. Wir waren zu nachlässig.“

Bitburg: Kieren – Hoor (46. Nosbisch), Floß (75. Schroeder), Bierbrauer (60. Morbach), Fisch, N. Fuchs, K. Fuchs (23. Mayindombe), Alff, Sprüds, Koch, Kusch (60. Hensel)

Schiedsrichter: Moritz Schillo (Longuich)

Tore: 1:0, 2:0 Simon Floß (6., 14.), 2:1 Gafur Seker (43.), 2:2 Nils Wambach (45.), 3:2 Joshua Bierbrauer (48.), 4:2 Mbongo Dieucy Mayindombe (59.)

SG Malberg – FSV Tarforst ⇥1:1 (0:0)

Die Gäste hatten sich viel vorgenommen, konnten in einem schwachen Rheinlandligaspiel aber nur wenig auf den Platz bringen. Nach einer chancenarmen ersten Hälfte brachte Moritz Hannappel die Tarforster per Distanzschuss in den Winkel in Führung (68.). Noah Steinau stand nach einem weiten Einwurf richtig und vollstreckte zum Ausgleich (76.). In der Schlussphase konnten sich die Trierer nur kaum aus der eigenen Hälfte befreien. FSV-Co-Trainer Sven Haubrich bilanzierte: „Es war ein zähes Ringen. Am Ende hatten wir sogar Glück, als Malberg zwei Lattentreffer hatte.“

Tarforst: Merling – Quint, Schmitz, Herrig (70. Müller-Adams), Neumann, Heitkötter (76. Böhme), Suder (86. Gouverneur), Stüber (80. Finsterwalder), Hannappel, Kiesewetter, Hommes

Schiedsrichter: Manuel Abbondanza (Wiesbaden)

Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Moritz Hannappel (68.), 1:1 Noah Steinau (76.)

SV Rot-Weiss Wittlich – VfB Linz ⇥5:1 (2:0)

Wittlich kontrollierte das Spiel. Nach 25 Minuten erzielte Matthias Heck nach einer Ercan-Vorlage die Führung. Meliani Saim feierte kurz vor der Pause seinen ersten Saisontreffer. Nach dem Anschlusstreffer traf der eingewechselte Kevin Arbeck im zweiten Durchgang doppelt. Zudem trug sich Jonas Ercan in die Torschützenliste ein. Wittlichs Trainer Fahrudin Kuduzovic freute sich: „Wichtig war für mich, dass die Einstellung stimmte. Wir haben nicht nachgelassen, sondern sind sehr professionell aufgetreten. Unsere Defensive war sehr aufmerksam, während der Gegner nur ein paar Halbchancen hatte.“

Wittlich: Berhard – Harig, Rizvani (60. Wollny), Saim (70. Rashidi), Kahyaoglu, Stefan, Klein, Habbouchi (80. Tonner), Heck, Ercan (84. M. Arbeck), Lauer (75. K. Arbeck)

Schiedsrichter: Dominik Link (Ellern)

Zuschauer: 175

Tore: 1:0 Matthias Heck (25.), 2:0 Meliani Saim (45.), 2:1 Fabio Schopp (58.), 3:1, 5:1 Kevin Arbeck (78., 90.), 4:1 Jonas Ercan (81.)

FV Hunsrückhöhe Morbach – Ahrweiler BC ⇥6:3 (2:2)

In einem spektakulären Torfestival behielt der FVH die Punkte in Morbach. Danach sah es zu Beginn nicht aus, als Ahrweiler mit 2:0 in Führung lag. Noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang den Hausherren durch einen Doppelpack von Maximilian Schemer der Ausgleich. Im zweiten Durchgang brachte Torjäger Porca die Gäste per Freistoß erneut in Führung. Die Hunsrücker kamen erneut zurück: Sebastian Schell steuerte drei Tore zum Kantersieg bei: Sein Tor zum 6:3 war ein Hacken-Traumtor.

Morbachs Trainer Philipp Frank war zufrieden: „In einem sehr nervenaufreibenden Spiel haben wir überragend agiert. Ein großes Lob an meine Mannschaft, die Rückstände wegsteckte und eine tolle Moral zeigte. Am Anfang sah es nicht gut für uns aus. Ahrweiler hätte auch 3:0 führen können.“

Morbach: Görgen – Amtmann, Kappes (90.+1 Steinbach), Schell, Schemer, Meeth, Servatius (80. Kahyaoglu), Klassen (86. Kaiser), Amberg (86. Schabbach), Böhnke, M. Schultheis

Schiedsrichter: Nicolas Prinz (Ehrang)

Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Almir Porca (16.), 0:2 Ümit Kuzu (41.), 1:2, 2:2 Maximilian Schemer (45., 45+2), 2:3 Almir Porca (54), 3:3, 5:3, 6:3 Sebastian Schell (73., 85., 90.+2), 4:3 Louis Kappes (79.)