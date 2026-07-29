Schäfer: „Der Aufstieg wird nur über Hilfarth gehen“ Kohlscheids Trainer setzt nach Platz zwei weiter auf Entwicklung. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julia Sahr

Nach einer starken Premierensaison als Trainer des Kohlscheider BC blickt Jonas Schäfer mit Zuversicht auf die neue Spielzeit. Trotz einiger Abgänge hält der 28-Jährige am eingeschlagenen Weg fest und sieht Germania Hilfarth als klaren Favoriten im Aufstiegsrennen.

Mit dem Trainingsauftakt am 9. Juli ist der Kohlscheider BC in die Vorbereitung auf die Bezirksliga-Saison 2026/27 gestartet. Am grundsätzlichen Ansatz hat Trainer Jonas Schäfer nichts verändert. „Wie schon in der letzten Saison verfolgen wir grundsätzlich den Ansatz, uns körperliche Fitness über intensive Spiel- und Übungsformen zu erarbeiten. Dazu geht es natürlich in der Vorbereitung darum, möglichst schnell gemeinsame Abläufe reinzubekommen.“ Auf seine erste Saison als Cheftrainer blickt der 28-Jährige mit großer Zufriedenheit zurück. Der Kohlscheider BC belegte mit 55 Punkten den zweiten Tabellenplatz und verpasste den Aufstieg lediglich aufgrund der schlechteren Punktequote im Vergleich zu den anderen Bezirksliga-Vizemeistern. „Vor der Saison hätte vermutlich jeder in Kohlscheid den zweiten Platz sofort unterschrieben. Gerade nach einem Trainerwechsel ist es nicht selbstverständlich, dass die Saison so erfolgreich verläuft. Die Mannschaft hat meine Ideen aber hervorragend aufgenommen und sich den Platz auch verdient. Leider hat es am Ende durch den schlechteren Punktequotienten im Vergleich mit den anderen Bezirksligen nicht für den ganz großen Wurf gereicht, dennoch sind wir hochzufrieden.“

Den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft sieht Schäfer vor allem in der kontinuierlichen Entwicklung junger Spieler. „Wir arbeiten in Kohlscheid traditionell mit vielen jungen Spielern, sehen uns als Verein, der ständig talentierte Spieler weiterentwickeln muss, um selbst auch zu wachsen. Das letzte Jahr hat vielen individuell und auch der gesamten Mannschaft enorm geholfen, um die nächsten Schritte zu gehen und wichtige Erfahrungen zu sammeln. Jetzt geht es für jeden Einzelnen darum, die jeweils nächste Ebene zu erreichen und die Leistungen noch konstanter abzurufen.“ Trotz einer erfolgreichen Saison musste der KBC mehrere Leistungsträger ziehen lassen. Schäfer bewertet diese Entwicklung jedoch als Bestätigung der eigenen Arbeit. „Die beiden sehr guten Spielzeiten mit Platz drei in der vorletzten und Platz zwei in der letzten Saison sind natürlich auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben. Unsere Spieler haben Begehrlichkeiten geweckt und wurden von Vereinen mit anderen Möglichkeiten abgeworben. Das ist aber der Lauf der Dinge und wir sehen das als Bestätigung unserer Arbeit.“ Den eingeschlagenen Weg wolle der Verein konsequent fortsetzen: „Unser Weg lautet weiterhin, junge und talentierte Spieler für unser Projekt zu begeistern.“ Mit Özgür Hatil und Manojlo Udovcic aus der U19 von Eintracht Verlautenheide sowie Dejan Savic vom Landesligisten SV Eilendorf verstärkten sich die Kohlscheider extern. Hinzu kommen mit Colin Serf, Lars Jacobi und Jannik Fuchs drei Talente aus den eigenen Reihen. „Alle bringen spannende Anlagen mit und werden uns sicher Freude bereiten.“