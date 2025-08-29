Schäch aus 40 Metern zum Ausgleich

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem beide Mannschaften gleich engagiert zur Sache gingen.
Die erste große Chance hatte der SVB bereits in der 9. Minute: Nach einem langen Ball von Jan David setzte sich Benny Kräuter stark gegen seinen Gegenspieler durch und legte quer auf Patrick Stammmler. Dessen Abschluss konnte der Torhüter jedoch parieren.
Kurz vor der Halbzeit wurde es erneut gefährlich: In der 45. Minute lief Patrick Stammmler alleine auf den Keeper zu, dessen Schuss wurde allerdings noch leicht abgefälscht Eckball für den SVB. Nur zwei Minuten später flankte Andi in den Strafraum, wo Noah den Ball knapp verfehlte.
Halbzeitstand 0:0.
Nach dem Seitenwechsel nutzte Albeck/Göttingen eine Unachtsamkeit in der SVB-Abwehr eiskalt aus. Ein Querschläger im Strafraum landete beim gegnerischen Stürmer, der in der 60. Minute zur 0:1-Führung einschob.
Der SVB ließ sich davon aber nicht beirren und drängte auf den Ausgleich. In der 87. Minute hatte Benny Kräuter nach einem langen Ball die Riesenchance, doch sein Lupfer ging haarscharf über die Latte. Im selben Moment sah Lukas Werner Gelb wegen Reklamierens. In der Nachspielzeit folgte dann die Erlösung: Jan David trat in der 92. Minute zu einem Freistoß aus gut 40 Metern an. Sein wuchtiger Schuss ging direkt aufs Tor - der gegnerische Keeper sah dabei nicht gut aus - und der Ball zappelte im Netz. Der vielumjubelte Ausgleich zum 1 :1 war perfekt!
Endstand: 1 :1