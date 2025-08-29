Schäch aus 40 Metern zum Ausgleich

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem beide Mannschaften gleich engagiert zur Sache gingen. Die erste große Chance hatte der SVB bereits in der 9. Minute: Nach einem langen Ball von Jan David setzte sich Benny Kräuter stark gegen seinen Gegenspieler durch und legte quer auf Patrick Stammmler. Dessen Abschluss konnte der Torhüter jedoch parieren.

Kurz vor der Halbzeit wurde es erneut gefährlich: In der 45. Minute lief Patrick Stammmler alleine auf den Keeper zu, dessen Schuss wurde allerdings noch leicht abgefälscht Eckball für den SVB. Nur zwei Minuten später flankte Andi in den Strafraum, wo Noah den Ball knapp verfehlte. Halbzeitstand 0:0.