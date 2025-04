Schaden im fünfstelligen Bereich: Einbruch bei Verbandsligisten

Am Samstagabend gegen 21 Uhr wurde in das Vereinsheim des Verbandsligisten eingebrochen. Die Einbrecher "hinterließen einen hohen Schaden", schreibt der Club auf Social Media. "So wurden diverse Eingangs-, Container- und Innentüren sowie Fenster und Spinde aufgehebelt und zum Teil völlig zerstört." Am Sonntagmorgen hätten Polizei und Kriminaltechnik "die Schäden aufgenommen und Spuren gesichert", heißt es.