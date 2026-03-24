Schade Schokolade Für den VfB Apolda gab es im Auswärtsspiel beim 1. FC Greiz wieder mal nichts Zählbares zu holen. von VfB Apolda · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manfred Malinka

Dabei standen die Vorzeichen schon vor Anpfiff alles andere als günstig. Gleich sieben Ausfälle zwangen die Mannschaft zu personellen Umstellungen, sodass einige Akteure auf ungewohnten Positionen agieren mussten. BERICHT des VfB Apolda

Diese Veränderungen waren dem Spiel der Gäste zunächst deutlich anzumerken. In den ersten 25 Minuten bestimmte der 1. FC Greiz das Geschehen und nutzte seine Überlegenheit konsequent aus. Nach einem verlängerten Eckball stand Himmer im Zentrum völlig frei und drückte den Ball zur 1:0-Führung über die Linie (25.). Der VfB hingegen fand offensiv kaum statt, agierte zwar bemüht in der Defensive, leistete sich im Spiel nach vorne jedoch zu viele einfache Fehler. Erst nach dem Rückstand kam Apolda etwas besser in die Partie, ohne sich jedoch zwingende Torchancen zu erspielen. So ging es mit einer verdienten Führung für die Hausherren in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein anderes Bild. Der VfB kam deutlich griffiger aus der Kabine und übernahm zunehmend die Kontrolle. Bereits in der 47. Minute bot sich die große Chance zum Ausgleich, als Rabe nach starker Vorarbeit von Sprenger frei zum Abschluss kam, den Ball jedoch nur an den Pfosten setzte. Es war der Auftakt einer druckvollen Phase der Gäste. In der 55. Minute scheiterte erneut Rabe, diesmal nach einem präzisen Steckpass von Vovk, freistehend am Greizer Schlussmann. Der Ausgleich lag in der Luft – und fiel schließlich in der 68. Minute: Rabe spielte flach in die Mitte, wo Bartholomes eingelaufen kam und sicher zum 1:1 einschob.