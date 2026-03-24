Schade Schokolade

Dabei standen die Vorzeichen schon vor Anpfiff alles andere als günstig. Gleich sieben Ausfälle zwangen die Mannschaft zu personellen Umstellungen, sodass einige Akteure auf ungewohnten Positionen agieren mussten.
BERICHT des VfB Apolda
Erst nach dem Rückstand kam Apolda etwas besser in die Partie, ohne sich jedoch zwingende Torchancen zu erspielen. So ging es mit einer verdienten Führung für die Hausherren in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein anderes Bild. Der VfB kam deutlich griffiger aus der Kabine und übernahm zunehmend die Kontrolle. Bereits in der 47. Minute bot sich die große Chance zum Ausgleich, als Rabe nach starker Vorarbeit von Sprenger frei zum Abschluss kam, den Ball jedoch nur an den Pfosten setzte. Es war der Auftakt einer druckvollen Phase der Gäste.
In der 55. Minute scheiterte erneut Rabe, diesmal nach einem präzisen Steckpass von Vovk, freistehend am Greizer Schlussmann. Der Ausgleich lag in der Luft – und fiel schließlich in der 68. Minute: Rabe spielte flach in die Mitte, wo Bartholomes eingelaufen kam und sicher zum 1:1 einschob.
Der VfB blieb am Drücker und hatte das Spiel nun klar auf seiner Seite. Greiz wirkte beeindruckt und kam in der zweiten Halbzeit offensiv kaum noch zur Geltung. Doch trotz des Übergewichts gelang es den Gästen nicht, die Partie vollständig zu drehen.
So kam es, wie es im Fußball oft kommt: Kurz vor Schluss nutzte der 1. FC Greiz seine erste echte Offensivaktion im zweiten Durchgang. Nach einer Flanke von der rechten Seite landete der Ball vor den Füßen von Pfafl, der den Abpraller technisch anspruchsvoll direkt unter die Latte setzte (87.).
In der Schlussphase warf der VfB nochmals alles nach vorne, doch der erneute Ausgleich sollte nicht mehr gelingen.
Unterm Strich sahen die Zuschauer ein umkämpftes, aber spielerisch überschaubares Landesklassespiel auf einem kleinen, rutschigen Kunstrasenplatz bei ungemütlichem Wetter. Während die erste Halbzeit klar an den 1. FC Greiz ging, gehörte die zweite Hälfte dem VfB Apolda. Ein Unentschieden wäre durchaus im Bereich des Möglichen gewesen, doch am Ende stand die Mannschaft erneut mit leeren Händen da.
Am kommenden Wochenende bietet sich jedoch die nächste Gelegenheit: Dann empfängt der VfB Apolda die Eurotrink Kickers Gera im heimischen Sportpark