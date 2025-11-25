«Schade, ist jetzt schon Pause»

Luca Studer erzielt mit wuchtigem Kopfball – nach Corner von Jan Loosli – kurz vor der Pause das 2:1. – Foto: Kaspar Köchli

Bei eisigen Temperaturen empfing WB den FC Dietikon zum letzten Vorrundenspiel. Die Ämtler setzten ihren Siegeslauf fort und schwangen mit 3:1 obenauf. Zum Abschluss der Vorrunde trafen mit Wettswil-Bonstetten (5.) und Dietikon (4.) zwei Spitzenteams aufeinander. Beide äufneten zuletzt eifrig Punkte, wobei die Ämtler gar dreimal in Folge zu Null gewannen. Und beide landeten bislang je einen Kantersieg. Die Limmatstädter deklassierten St. Gallens Nachwuchs 6:2, währenddessen WB die USV Eschen/Mauren 6:1 abfertigte. Treffsicherste Schützen der Kontrahenten sind Freddy M’Biye (Dietikon) mit zehn Treffern, während WB-Captain Flavio Peter bei acht Torerfolgen steht. Damit das Spiel am vergangenen Samstag stattfinden konnte, wurde der Platz tags zuvor von zahlreichen Freiwilligen vom Schnee befreit.

Drei Tore kurz vor der Pause Die Mannschaften starteten ambitioniert. Es war offensichtlich, dass beide die Hinrunde mit einem Vollerfolg abschliessen wollten. Früh warnte WB mit Schüssen von Marc Figueiredo und Veljko Vukasinovic den Gegner, dieser demonstrierte seine Gefährlichkeit postwendend durch ein Scharfgeschoss von Freddy M’Biye. Später parierte Luca Thaler einen von Mattia Rosolen perfid getretenen Ball, auf der Gegenseite verpasste zweimal Flavio Peter – Passgeber war beide Male Gabriel Di Battista – Zählbares für die Heimischen. Diese beanspruchten nach einer halben Stunde Glück, als einem Schuss von Freddy M’Biye der Torpfosten den Erfolg verwehrte. Danach

überstürzten sich die Ereignisse. Nach einem Eckball von Jan Loosli entstand im Limmattaler Strafraum ein Tohuwabohu – und WB-Verteidiger Claudius Brüniger vermochte in Stürmermanier zum 1:0 abzustauben. Die Freude währte nur kurz. Dietikons Marc Triet erzielte aus der Distanz fulminant den Ausgleich. Die Gäste nahmen jetzt selbstbewusst Schwung auf, daraus resultierte eine formidable Gelegenheit zur Führung. Als sich die Zuschauer gedanklich bereits mit dem wärmenden Pausengetränk befassten, köpfelte Luca Studer einen weiteren Eckball von Jan Loosli zum 2:1 in die Dietiker Maschen.

WB behält die Übersicht Nach Wiederanpfiff übernahmen die Gäste das Zepter, allerdings ohne zu einem ennenswerten Abschluss zu gelangen. Ausser bei einer sehenswerten Ballstafette von Valdrin Dalipi über Mattia Rosolen auf Damjan Simic, dessen Schuss in höchster Not geblockt werden konnte. Ab nun verteidigte WB clever und versuchte aus den sich bietenden Konterchancen Profit zu schlagen. So entwischte der pfeilschnelle Jak Mesto der Dietiker Hintermannschaft, passte klug quer zum mitsprintenden Janick Hager, welcher am stark reagierenden Keeper Aleksandar Trazivuk scheiterte. Kurz darauf funktionierte es besser. Flavio Peter lancierte geschickt Marc Figueiredo, der wuchtig via Innenpfosten zum 3:1 traf (86. Minute). Noch zweimal kamen die Ämtler gegen die nun entblössten Limmattaler zu glasklaren Chancen, danach war Schluss – und WBs vierter Sieg in Folge Tatsache.

Stimmen zum Spiel Dietikons Trainer Daniel Tarone (Ex-FCZ-Profi) meinte: «Zuerst waren wir dominant und verpassten beim Pfostenschuss von Freddy die Führung. Wir liessen zu viele Eckbälle zu – und kassierten durch solche Standards prompt zwei Tore. In der Endphase stellten wir im Angriffssinn auf eine Dreierkette um. Dann liefen wir in einen Konter. Meines Erachtens wäre ein Punktgewinn verdient gewesen. Wir werden in Ruhe analysieren, was da schief gelaufen ist.» Luca Studer, Schütze des aus WB-Sicht eminent wichtigen Treffers kurz vor Halbzeit, meinte: «Die Flanke von Jan kam ideal. Und ja, das Tor geschah zum exakt richtigen Zeitpunkt.» Wenn ein Spieler aus dem überragenden WB-Kollektiv herausgehoben werden soll, dann Marc Figueiredo. Äusserst wendig und unberechenbar, sorgte er mit seinen Flügelläufen permanent für Gefahr. Zu seinem entscheidenden 3:1 gab er Auskunft: «Flavio spielte mir den Ball wunderbar in den Lauf und ich fackelte nicht lange.» Und er fügte lachend hinzu: «Schade, ist jetzt schon Winterpause.» Der FC Wettswil-Bonstetten schliesst die Vorrunde dank dem

fulminanten Steigerungslauf in den letzten Partien auf dem vierten Rang ab. Sein Rückstand auf Rang zwei (Taverne), der zu Aufstiegsspielen berechtigt, beträgt fünf Punkte. Gestartet zur Rückrunde wird am 21. Februar 2026 mit dem Spiel auswärts gegen Freienbach. FCWB: Thaler; Stettler, Brüniger, Brunner, Studer (66. Wick); Loosli, Schneebeli (74.

Bellis), Peter; Di Battista (74. Hager), Vukasinovic (74. Mesto), Figueiredo (91. Waser). Tore: 39. Brüniger 1:0; 43. Triet 1:1; 45.+1 Studer 2:1; 86. Figueiredo 3:1.

Bei klirrender Kälte konnten sich die zahlreichen Zuschauer an toller Fussballkost erwärmen. – Foto: Kaspar Köchli