Schade für Vilzing: Publikumsliebling Haas geht - Weiterer Zugang fix

Wird in der kommenden Saison nicht für die DJK Vilzing wirbeln: Thomas Haas (Mitte) legt eine Pause ein. – Foto: Charly Becherer

Schlechte Nachrichten für die Fans der DJK Vilzing: In der kommenden Saison wird Allrounder Thomas Haas nicht zur Verfügung stehen. Der 28-jährige Viechtacher (Lkr. Regen) pausiert bis auf Weiteres aus privaten Gründen und wird eine große Lücke im Kader der Huthgartenkicker hinterlassen.

"Das ist natürlich unglaublich schade für uns, weil wir nicht nur einen absoluten Leistungsträger sondern auch einen richtig feinen Menschen verlieren. Die Entscheidung von Thommy aufgrund der persönlichen Situation ist aber absolut nachvollziehbar, es gibt halt einfach wichtigere Dinge im Leben als Fußball", informiert Abteilungsleiter Roland Dachauer. Haas war im Januar 2025 an den Huthgarten gewechselt und hatte sich auf Anhieb zum absoluten Leistungs- und Sympathieträger entwickelt. In der aktuellen Spielzeit brachte es Vilzings Allzweckwaffe bisher auf 28 Einsätze und erzielte dabei drei Tore. Ein Hintertürchen für ein Comeback bleibt allerdings: Haas belässt seinen Spielerpass in Vilzing und wird vorerst für keinen anderen Verein auflaufen.



