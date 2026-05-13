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Schade für Vilzing: Publikumsliebling Haas geht - Weiterer Zugang fix
Mit Ahmet Emir Altay (20) kommt ein Bezirksliga-Talent vom FC Gerolfing aus Oberbayern
Schlechte Nachrichten für die Fans der DJK Vilzing: In der kommenden Saison wird Allrounder Thomas Haas nicht zur Verfügung stehen. Der 28-jährige Viechtacher (Lkr. Regen) pausiert bis auf Weiteres aus privaten Gründen und wird eine große Lücke im Kader der Huthgartenkicker hinterlassen.
"Das ist natürlich unglaublich schade für uns, weil wir nicht nur einen absoluten Leistungsträger sondern auch einen richtig feinen Menschen verlieren. Die Entscheidung von Thommy aufgrund der persönlichen Situation ist aber absolut nachvollziehbar, es gibt halt einfach wichtigere Dinge im Leben als Fußball", informiert Abteilungsleiter Roland Dachauer. Haas war im Januar 2025 an den Huthgarten gewechselt und hatte sich auf Anhieb zum absoluten Leistungs- und Sympathieträger entwickelt. In der aktuellen Spielzeit brachte es Vilzings Allzweckwaffe bisher auf 28 Einsätze und erzielte dabei drei Tore. Ein Hintertürchen für ein Comeback bleibt allerdings: Haas belässt seinen Spielerpass in Vilzing und wird vorerst für keinen anderen Verein auflaufen.
Wagt den Sprung in die Regionalliga: Der 20 Jahre alte Ahmet Emir Altay. – Foto: Johannes Traub
Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten: Neben Benedikt Auburger und Benedikt Laumer können die Schwarzgelben Neuzugang Nummer drei begrüßen: Ahmet Emir Altay kommt an den Huthgarten. Das 20-jährige Offensivtalent wechselt vom Bezirksligisten FC Gerolfing zur DJK und hat einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben. Altay hatte bereits im Winter einige Trainingseinheiten mit dem Regionalligakader bestritten und einen guten Eindruck hinterlassen. "Mit Emir bekommen wir einen talentierten Kicker, der auch schon einen sehr reifen Eindruck in seiner Persönlichkeit macht für sein Alter", freut sich Vilzings Technischer Leiter Andreas Bugl über den Neuzugang. Auch Coach Thorsten Kirschbaum nimmt die Personalie wohlwollend zur Kenntnis: "Wir freuen uns sehr, dass sich Emir für uns entschieden hat und den mutigen Schritt von der Bezirksliga in die Regionalliga geht. Er hat alle Anlagen dafür, sich in der Regionalliga zu behaupten, wir freuen uns, dass wir ihn in seiner Entwicklung dabei in den nächsten Jahren begleiten dürfen."