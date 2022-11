„Schade, dass jetzt Winterpause ist“ – Moosen schlägt Finsing II klar Torjäger erzielt Dreierpack

Finsing – Nach einem souveränen 4:0-Erfolg beim FC Finsing 2 im Nachholspiel am Freitagabend überwintert der SC Moosen auf Platz zwei der Fußball-Kreisklasse. Spielertrainer Maxi Bauer erzielte einen Dreierpack.

„In der ersten Halbzeit war das Spiel auf Augenhöhe“, so der SCM-Coach. Bis Johannes Körbl im Strafraum gefoult wurde und Schiedsrichter Manuel Müller auf den Punkt zeigte. Bauer verwandelte nach 18 Minuten zum 1:0.Nach dem Wechsel „mangelte es Finsing an klaren Chancen“, sagte Bauer, und Moosen spielte es gegen eine „halbe Bezirksliga-Truppe“ richtig gut. Nach 62 Minuten spielte Körbl nach innen zu Alexander Weinzierl, und der traf per Hacke zum 2:0. „Das war ein sensationelles Tor. So etwas sieht man sonst nur in der Bundesliga“, sagte Bauer.