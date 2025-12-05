Schade, da war mehr drin.

Trotz vieler Ausfälle und angeschlagener Spieler startete Germania mutig in die Partie. Der Einsatz wurde früh belohnt: Markus traf per Kopf nach starker Vorlage von Fathi – 1:0 für Germania. Man merkte sofort, dass das Team etwas holen wollte.

Oranke antwortete jedoch mit frischen Kräften von der Bank und drehte das Spiel noch vor der Pause. 2:1 zur Halbzeit – bitter aus Germanias Sicht.

In der zweiten Hälfte stand Germania defensiv deutlich stabiler und setzte immer wieder gefährliche Akzente nach vorn. Zwölf Minuten vor Schluss Rot für Oranke! Sie mussten in Unterzahl weiterspielen und Germania drückte auf den Ausgleich. Kurz vor Ende gab es die große Chance: Elfmeter für Germania – doch der Torwart parierte diesen ball und die Zuschauer jubeln.