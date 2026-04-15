Schacks' Goldenes entscheidet Geisterspiel

Die Begegnung begann mit vorsichtigem Abtasten, da keiner einen frühen Fehler riskieren wollte. Immer wieder fanden die Preußen über die rechte Seite Lücken, wobei Engel und Rösener dort mehrfach überzeugten. Zwei Hereingaben von Rösener wurden im Zentrum nur knapp verpasst – hier machte sich das Fehlen eines klassischen Mittelstürmers bemerkbar, auch wenn Aliyev in der Spitze viele Bälle festmachte und gut verteilte. Die erste große Gelegenheit hatte Rösener, der den Ball per Volley knapp neben den Pfosten setzte. Auf der Gegenseite vergab Schlesier für Wacker gleich dreimal innerhalb von zehn Minuten die Führung, scheiterte jedoch jeweils am stark reagierenden Keeper Patzer. Kurz vor der Pause verpasste Jordan nach einer Eingabe von Dolzer knapp das 1:0, und auch Dietrich fand aus sieben Metern in Keeper Treiber seinen Meister, der glänzend parierte. Eine Führung für die Kurstädter zur Halbzeit wäre durchaus verdient gewesen.

Beide Mannschaften wussten um die Wichtigkeit der Partie. Nach den Ergebnissen vom Samstag ergab sich für die Kurstädter die Chance, wieder in die obere Tabellenhälfte vorzurücken. Für die gesperrten Meißner und Schleip rückten Engel und Jordan in die Startelf. Aufgrund weiterer Ausfälle von Fernschild, Weißenborn, Harnisch, Kvietok, Biniok und Seifert standen erstmals A-Junior Bosch sowie Schirrmeister aus der zweiten Mannschaft im Spieltagskader. Dietrich erhielt die Spezialaufgabe, Schwerdt aus dem Spiel zu nehmen, und erfüllte diese über die gesamte Spielzeit hinweg hervorragend. Der hessische Schiedsrichter Nasr leitete die Partie ohne größere Fehler, lediglich die Assistenten lagen bei einigen Abseitssituationen daneben.

Diese fiel schließlich nur eine Minute nach Wiederanpfiff. Einen Freistoß von Schack klärte Treiber zunächst zum Einwurf, doch nach der folgenden Aktion landete der Ball – leicht abgefälscht – aus dem Rückraum in der langen Ecke zur Führung für die Preußen. Wacker reagierte mit seiner stärksten Phase und drängte nun mit mehr Risiko auf den Ausgleich. Die Defensive der Gäste verteidigte jedoch kompakt und körperlich robust. Als Emmermann zweimal frei vor Patzer auftauchte, war es Linz, der beide Abschlüsse mit starken Grätschen blockte. Gefährlich blieben vor allem die vielen Standardsituationen rund um den Strafraum. Immer wieder brachte Stix die Bälle in die Box, doch Dolzer, Johannes und Noak klärten zuverlässig per Kopf, während Patzer in der Luft sicher zugriff. Mit zunehmender Spielzeit befreiten sich die Kurstädter jedoch immer besser und erspielten sich hochkarätige Chancen zur Vorentscheidung. Gleich mehrfach scheiterten Schack und Dietrich am überragend reagierenden Treiber. Der eingewechselte Harbauer verpasste nur knapp, traf später sogar den Innenpfosten – der Ball sprang von dort zum anderen Pfosten, ehe Johannes den Abpraller aus drei Metern über das Tor setzte. Die mitgereisten Preußen-Anhänger konnten es kaum fassen – das hätte die Entscheidung sein müssen. So blieb es bis zum Schluss spannend, und die Mannschaft aus Bad Langensalza musste inklusive fünf Minuten Nachspielzeit zittern, ehe der wichtige Auswärtssieg feststand. Zu seinem Debüt in der ersten Mannschaft kam Leonard Bosch, der vor der Saison aus Nordhausen gewechselt war und als A-Junior einen gelungenen Einstand an alter Wirkungsstätte feierte. Trainer Thomas Wirth lobte im Anschluss vor allem die Mentalität seiner Elf – jeder habe alles auf dem Platz gelassen.

Nun richtet sich der Blick auf das Freitagabendspiel gegen den 1. FC Eichsfeld, in dem die Preußen gegen eine Top-5-Mannschaft bestehen und ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte behaupten wollen.