Schackendorf startet mit 8:0-Gala in den Kreispokal

Der SV Schackendorf überzeugte beim 8:0 Sieg gegen den TV Trappenkamp auf ganzer Linie. (Archivfoto) – Foto: V. Pfaff

Der SV Schackendorf hat seine Pflichtaufgabe in der 1. Runde des Kreispokals Segeberg eindrucksvoll gelöst. Beim TV Trappenkamp feierte der Verbandsligist einen klaren 8:0-Auswärtserfolg und zog damit souverän in die nächste Pokalrunde ein.



Von Beginn an übernahm Schackendorf die Kontrolle über die Partie und machte den Klassenunterschied schnell deutlich. Mit viel Ballbesitz, hohem Tempo und konsequenter Chancenverwertung erspielte sich der Verbandsligist bereits früh eine komfortable Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SV Schackendorf das klar tonangebende Team. Der Gastgeber fand kaum Mittel, um die Defensive des Favoriten ernsthaft in Bedrängnis zu bringen, während die Gäste ihre Überlegenheit konsequent in weitere Treffer ummünzten.