Schaag feut sich auf Pokalspiel gegen Kleve

Die Mannschaft von Schaag verfolgte zusammen mit einigen Fans die Auslosung am Mittwochabend per Livestream im Vereinsheim. Für Schaag ist es die Premiere im Verbandspokal – selbst zu früheren Landesliga-Zeiten gelang es der Mannschaft nicht, sich für den Wettbewerb zu qualifizieren. Dass man nun als B-Ligist vertreten ist, ist umso bemerkenswerter. In diesem Jahr sind insgesamt nur zwei Mannschaften aus der Kreisliga B im Niederrheinpokal dabei. Schaag sicherte sich über den Halbfinal-Einzug im Kreispokal Kempen-Krefeld das Ticket-

„Klar hätten wir gerne das Los gegen Duisburg oder Essen gezogen. Doch mit Kleve empfangen wir auch einen Top-Gegner. Wir freuen uns auf das Heimspiel gegen den 1. FC Kleve“, sagt Trainer Artur Grzesiak. Übrigens ist das Duell beider Teams in der ersten Runde nicht das erste Aufeinandertreffen der Vereine: Im Juli 2009 nahmen die Klever als damaliger NRW-Ligist an einem Blitzturnier in Schaag teil. Sie gewannen damals nicht nur das Spiel gegen Schaag mit 5:0, sondern wurden vor 400 Zuschauern auch Turniersieger.

„Wir sind natürlich der klare Underdog gegen Kleve. Es kann trotzdem nicht die Devise sein, dass wir uns nicht von der ersten Minute an aufgeben. Wir wollen Kleve einen Fight bieten und werden alles in dem Match geben, um das Ergebnis positiv zu gestalten“, so Grzesiak, der ankündigte, den Matchplan für dieses Spiel umzustellen. „Es ist völlig klar, dass wir nicht so spielen können, wie wir es in der Liga tun. Am Ende wollen wir einen schönen Tag haben“, fügte der SuS-Trainer hinzu. Das Spiel wird am 10. August um 15 Uhr ausgetragen. Im Vorjahr verpasste Schaag knapp den Aufstieg in die Kreisliga A. Mit 70 Punkten fehlte Schaag am Ende als Tabellenzweiter lediglich ein Zähler zum Meister TuRa Brüggen II.

Seit drei Wochen sind die Schaager nun im Training für die kommende Saison. Den letzten Härtetest vor dem Saisonstart bestreitet die Mannschaft von Grzesiak am 2. August gegen Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen. Eine Woche später sind die Klever dann zu Gast in Schaag.

Unterdessen haben die Klever Samuel Derkum, einen Neuzugang des SC Union Nettetal, unter Vertrag genommen. Der 23-jährige Abwehrspieler gehörte mit 23 Einsätzen zu den Leistungsträgern des SCU in der Oberliga und verabschiedete sich nach der Saison nach Kleve. Ein möglicher Gegenspieler von Derkum gegen Schaag könnte Dmytro Dobrianskyi sein. In der Vorsaison war er nicht nur mit 18 Toren der treffsicherste Torschütze der Mannschaft, sondern gab mit 15 Assists auch die meisten Vorlagen.