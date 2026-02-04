SCH verstärkt Defensive mit Ex-RWLer

Mit Artur Voilenko verpflichten die Blau-Weißen einen 21-jährigen Innenverteidiger, der zuletzt für den FC Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga aktiv war.
Voilenko bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung aus der vierthöchsten deutschen Spielklasse mit. Für den FC Rot-Weiß Erfurt kam der Este auf acht Regionalliga-Einsätze und konnte sich dabei sogar einmal in die Torschützenliste eintragen. Mit seiner Körpergröße von 1,93 Metern, ausgeprägter Zweikampfstärke und hoher Kopfballqualität soll er der Defensive des SCH zusätzliche Stabilität verleihen.
Heiligenstadts' Sportvorstand Marc Werner zeigt sich überzeugt von der Verpflichtung: „Kurz vor Transferschluss hat sich die Möglichkeit ergeben, auf der Innenverteidiger-Position noch einen hochkarätigen Transfer zu tätigen – und diese Chance wollten wir unbedingt nutzen.“ Besonders hebt Werner Voilenkos körperliche Präsenz, seine kompromisslose Spielweise sowie seine Mentalität hervor. Zudem soll der Neuzugang auch bei Standardsituationen eine wichtige Rolle spielen.
Beim SCH setzt man darauf, dass der junge Verteidiger nicht nur sportliche Qualität, sondern auch Persönlichkeit in die Mannschaft einbringt. „Artur ist ein absoluter Mentalitätsspieler, der immer vorangeht und sich in den Dienst der Mannschaft stellt“, so Werner weiter.
Artur Voilenko ist bereits der fünfte Neuzugang in diesem Transferwinter für die Eichsfelder. Zuvor hatte der Tabellenletzte der Oberliga Nordost Süd seinen Kader mit Keliano Tavares, Viktor Stashenko, Johann von Breitenbuch und Moritz Ruprecht verstärkt. Die Mannschaft von Trainer Bene Seipel will mit frischem Personal und neuem Schwung in die Rückrunde starten, um den Ligaverbleib in der Oberliga noch zu realisieren.