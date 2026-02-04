SCH verstärkt Defensive mit Ex-RWLer

Artur Voilenko soll der SCH-Defensive mehr Stabilität geben. – Foto: © 1. SC 1911 Heiligenstad

Mit Artur Voilenko verpflichten die Blau-Weißen einen 21-jährigen Innenverteidiger, der zuletzt für den FC Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga aktiv war.

Voilenko bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung aus der vierthöchsten deutschen Spielklasse mit. Für den FC Rot-Weiß Erfurt kam der Este auf acht Regionalliga-Einsätze und konnte sich dabei sogar einmal in die Torschützenliste eintragen. Mit seiner Körpergröße von 1,93 Metern, ausgeprägter Zweikampfstärke und hoher Kopfballqualität soll er der Defensive des SCH zusätzliche Stabilität verleihen.

Körperliche Präsenz und Mentalitätsspieler

Heiligenstadts' Sportvorstand Marc Werner zeigt sich überzeugt von der Verpflichtung: „Kurz vor Transferschluss hat sich die Möglichkeit ergeben, auf der Innenverteidiger-Position noch einen hochkarätigen Transfer zu tätigen – und diese Chance wollten wir unbedingt nutzen.“ Besonders hebt Werner Voilenkos körperliche Präsenz, seine kompromisslose Spielweise sowie seine Mentalität hervor. Zudem soll der Neuzugang auch bei Standardsituationen eine wichtige Rolle spielen.