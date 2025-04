SCH lässt nichts anbrennen

Schon nach wenigen Minuten war klar, in welche Richtung dieses Spiel laufen würde. Die Thüne-Elf war von Beginn an sehr dominant – und so kam es, dass Dioum Abdoul Aziz nach einem ersten Versuch in der 3. Minute nur kurze Zeit später in der 5. Minute für einen Auftakt nach Maß sorgte: Mit einem wuchtigen Kopfball nach präziser Flanke brachte er die Gast-Farben früh mit 1:0 in Führung – ein Weckruf, der bei Heiligenstädter Jungs pure Spielfreude entfachte. Keine zehn Minuten später setzte Robin Vogt ein erstes persönliches Ausrufezeichen: Nach einem messerscharf gespielten Pass in die Tiefe spritzte er im richtigen Moment durch, ließ dem herausstürzenden Keeper keine Chance und schob eiskalt zum 2:0 ein. Der SCH spielte sich nun in einen Rausch – kombinierte klug, war sicher im Aufbauspiel und aggressiv in den Zweikämpfen. In der 34. Minute belohnte sich dann auch Leon Gümpel für seinen engagierten Auftritt in den letzten Wochen. Mit viel Wille und technischer Klasse setzte er sich gleich gegen zwei Gegenspieler durch und vollendete trocken zum 3:0. Der Gastgeber fand in der ersten Halbzeit offensiv kaum statt und blieb bis zur Pause harmlos.

Nach dem Seitenwechsel dasselbe Bild: Der SCH blieb am Drücker, spielte weiter zielstrebig nach vorne und bekam nach einem Foul im Strafraum in der 61. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Adrian Wilhelm übernahm die Verantwortung und verwandelte souverän zum 4:0. Zwar gelang den Gastgebern in der 73. Minute durch Fabian Kallenbach der Ehrentreffer, doch mehr als Ergebniskosmetik war das nicht. Denn kurz vor Schluss schlug erneut Robin Vogt zu: In der 87. Minute stellte er nach einem schnellen Gegenstoß den alten Abstand wieder her und krönte seinen starken Auftritt mit dem zweiten Treffer des Tages zum 5:1-Endstand.

Bereits am Montag steht das nächste Spiel an: Auf dem Weimarer Lindenberg wartet das Nachholspiel des 20. Spieltags.