SCD feiert Torfestival in Deinsen Mahdy Kawar schnürt Viererpack beim klaren 7:1-Auswärtssieg von Redaktion · Heute, 08:19 Uhr · 0 Leser

Der SC Drispenstedt zeigte beim TSV Deinsen eine starke Vorstellung und gewann auch in der Höhe verdient mit 7:1. Vor allem Mahdy Kawar war mit vier Treffern der überragende Mann auf dem Platz.

Die Fahrt nach Deinsen hat sich für den SC Drispenstedt und seine Fans gelohnt. Der Gast dominierte die Partie über weite Strecken und setzte sich am Ende deutlich mit 7:1 durch. In der 10. Minute brachte Mahdy Kawar den SCD per Foulelfmeter in Führung, nachdem Janik Nowak im Strafraum gelegt worden war. Nur drei Minuten später erhöhte Kawar nach Vorarbeit von Rachidi und Mo Siala auf 0:2.

Der SCD blieb überlegen. Nowak (28.) und Daniel Riffel (33.) vergaben weitere Möglichkeiten, ehe Kawar in der 38. Minute einen Abwehrfehler zum 0:3 nutzte und seinen Hattrick perfekt machte. Kurz vor der Pause köpfte Mo Siala nach einem Freistoß von Rachidi zum 0:4 ein (45.). Kawar schnürt Viererpack