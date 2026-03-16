SCD feiert Torfestival in Deinsen

Der SC Drispenstedt zeigte beim TSV Deinsen eine starke Vorstellung und gewann auch in der Höhe verdient mit 7:1. Vor allem Mahdy Kawar war mit vier Treffern der überragende Mann auf dem Platz.
Die Fahrt nach Deinsen hat sich für den SC Drispenstedt und seine Fans gelohnt. Der Gast dominierte die Partie über weite Strecken und setzte sich am Ende deutlich mit 7:1 durch.
In der 10. Minute brachte Mahdy Kawar den SCD per Foulelfmeter in Führung, nachdem Janik Nowak im Strafraum gelegt worden war. Nur drei Minuten später erhöhte Kawar nach Vorarbeit von Rachidi und Mo Siala auf 0:2.
Der SCD blieb überlegen. Nowak (28.) und Daniel Riffel (33.) vergaben weitere Möglichkeiten, ehe Kawar in der 38. Minute einen Abwehrfehler zum 0:3 nutzte und seinen Hattrick perfekt machte. Kurz vor der Pause köpfte Mo Siala nach einem Freistoß von Rachidi zum 0:4 ein (45.).
Kawar schnürt Viererpack
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Drispenstedt spielbestimmend. Eine große Chance ließ Rachidi zwar noch liegen (47.), doch in der 53. Minute traf Mahdy Kawar nach Steilpass von Mo Siala zum 0:5 und schnürte damit seinen Viererpack.
Artjom Schepp erhöhte in der 63. Minute mit einem abgefälschten Linksschuss auf 0:6. Zwei Minuten später gelang Elbisjon Ahmetaj der Ehrentreffer für den TSV (65.). Ein weiteres Tor von Otman El Ferjani wurde wegen Abseits aberkannt (70.).
Den Schlusspunkt setzte schließlich Mo Siala, der nach einer Ecke von Faisel Rachidi per Kopf zum 1:7-Endstand traf (75.). Danach brachte der SCD den deutlichen Auswärtssieg souverän ins Ziel.