SCC deutlich, Steglitz-Derby unentschieden, Pinguine legen nach

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Im Steglitzer Derby haben der SSC Südwest und Stern 1900 die Punkte geteilt. Dabei gingen die Gäste früh durch Julian Hartmann in Führung. Die hielt bis tief in die zweite Halbzeit, ehe Juan Cernescu ausglich. Stern 1900 bleibt 17., während Stern den Sprung in die Top 5 verpasst.

Nach dem Erfolg gegen Südwest hat Polar Pinguin in Rudow nachlegen können. Hans Leo Witschurke und Abdoul Aziz Conte trafen vor der Pause. Im zweiten Durchgang verkürzte Rudow zunächst durch Merdan Baba, ehe Lennard Broll den Deckel auf die Partie setzte. Damit springt Polar Pinguin vorerst von den Abstiegsrängen auf Platz 15. ---

Der SC Charlottenburg hat das Verfolgerduell bei Türkspor deutlich für sich entschieden. Marvin Michels eröffnete das Spiel nach einer Viertelstunde mit dem 0:1. Necmi Ulucay erhöhte noch in Halbzeit eins per Doppelpack. Direkt nach Wiederanpfiff verkürzte Türkspor, ehe Ulucay seinen dritten Treffer erzielte. Ahmad Selman besorgte den Endstand. ---

Da kann auch Blau Weiß 90 angreifen. Der Aufsteiger ist zuletzt ordentlich geklettert, hat ebenfalls drei Punkte Rückstand auf Staaken. Für den Frohnauer SC ist die Lage derweil brenzliger geworden. Bei nur noch vier Zählern Vorsprung auf Rang 16 wäre ein Dreier von enormer Bedeutung. ---

Den könnten auch Biesdorf und der Berliner SC gut gebrauchen. Beide kämpfen um den Klassenerhalt. Biesdorf kam nach zwei Siegen in Folge zuletzt bei Empor ordentlich unter die Räder, steht derzeit dennoch knapp über dem Strich. Der Berliner SC hat vier Punkte mehr auf dem Konto, ist aber noch lang nicht gerettet. ---

Heute, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke II SV Empor Berlin Empor Berlin 14:00 PUSH

Der angesprochene SV Empor gastiert am Samstag zum nächsten Kellerduell in Altglienicke. Empor machte in der Rückrunde ordentlich Schritte Richtung Klassenerhalt, hat nun sechs Punkte Vorsprung auf den Gegner. Altglienicke ist völlig abgestürzt, steht nach guter Hinrunde plötzlich auf einem Abstiegsplatz. ---

Die Spandauer Kickers stehen im Tabellenmittelfeld auf dem 10. Rang. Die Partie gegen Wilmersdorf ist richtungsweisend. Die Gäste sind gut unterwegs, haben die letzten drei Partien alle gewonnen und sich so auf Platz drei vorgeschoben. ---

Hohen Neuendorf steckt mitten in der eng beieinander liegenden unteren Tabellenhälfte. Dort könnte Mariendorf auch noch hineinrutschen. Die Gäste sind mit drei Punkten mehr auf dem Konto in Reichweite der Blau-Weißen. ---

Morgen, 14:00 Uhr SC Staaken SC Staaken Füchse Berlin Füchse Berlin 14:00 PUSH

Topspiel in Staaken. Nach verkorkster Hinrunde ist der Oberliga-Absteiger bis auf Platz zwei geklettert. Dem Gegner, den Füchsen Berlin, wird man in dieser Saison tabellarisch aber nicht mehr gefährlich. Die Reinickendorfer drehen an der Tabellenspitze einsam ihre Kreise, haben 17 Punkte Vorsprung.

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