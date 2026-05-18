SCBV vergibt zwei Matchbälle und verabschiedet sich vom Aufstieg

Für den SCBV ist der Traum vom Aufstieg geplatzt. – Foto: S. Hafen

„Fehlende Cleverness“, so die ehrliche Analyse von Marko Maric. Der Co-Trainer (Chef-Coach Gediminas Sugzda war gesundheitlich verhindert) wollte die Defizite seiner Baldhamer gar nicht in Abrede stellen. „Kämpferisch kann ich ihnen keinen Vorwurf machen.“ Vorne habe man gefightet „wie die Löwen und hinten waren wir einfach unkonzentriert“.

„Wir haben zwei Matchbälle vergeben. Darin sieht man, dass wir noch nicht so weit sind, um ganz vorne mitzuspielen.“ Das Resümee von Walter Geck, Abteilungsleiter des SC Baldham- Vaterstetten , traf den Nagel auf den Kopf. Nach dem „Ausrutscher“ gegen den Abstiegskandidaten FC Anzing-Parsdorf am vorangegangenen Spieltag kassierte sein SCBV auch in Waldtrudering eine Niederlage. Und die fiel mit 4:6 ziemlich deftig aus.

Es ist alles Kopfsache bei uns, und manchmal stellen wir uns selbst die Füße.

SCBV-Trainer Marko Maric

Den besten Beweis dafür lieferte der SCBV in der ersten Halbzeit ab: Führung in der sechsten Minute durch Geburtstagskind Roman Sieger-Krumpholz, Ausgleich (15.), „Geschenk“ zur erneuten Führung (35./Eigentor des TSV), und wieder Ausgleich mit dem Pausenpfiff (45.+3).

SC Baldham-Vaterstetten steht sich beim Traum vom Aufstieg selbst im Weg

„Es ist alles Kopfsache bei uns, und manchmal stellen wir uns selbst die Füße.“ Positiv darf man vermerken, dass selbst ein Zwei-Tore-Rückstand (4:2/ 47., 50.) die Köpfe nicht zum Hängen brachte. Zumal Simon Lämmermeier („hat ein Riesenspiel gemacht“ – O-Ton Maric) per Strafstoß auf 3:4 aus Sicht der Gäste stellte (54.). Mehr war dem SCBV aufgrund von Eigenfehlern nicht vergönnt.

Einen Elfmeter nutzte Waldtrudering zum 5:3 (73.) und machte kurz vor dem Ende das halbe Dutzend voll. Zumindest für den Schlusspunkt war der SCBV noch gut: 6:4 durch Sieger-Krumpholz (90.). Maric tröstete sich mit der Erkenntnis und ansatzweiser Kritik: „Wir haben mit Platz drei mehr erreicht als abzusehen war. Das darf uns als Ansporn für die kommende Saison dienen. Vielleicht ist dann auch der Wille da, mehr in Training und Spiel zu investieren.“