SCBV-Reserve feiert Kantersieg gegen TSV Ebersberg II

Die SCBV-Reserve bleibt dran an den Aufstiegsrängen in der A-Klasse 6. Mit dem deutlichen 7:2-Sieg im Derby beträgt der Abstand zum Relegationsrang weiterhin nur einen Punkt, der TSV Ebersberg II hängt dagegen im Mittelfeld der Tabelle fest. „Baldham-Vaterstetten war in der Offensive stärker als wir. Und wir waren in der Abwehr wackelig, zeigten zu wenig Konzentration. Baldham hat unsere Fehler dann gut genutzt“, lobte Ebersbergs Spielertrainer Isuf Shabani den Kontrahenten. Die Treffer für die Hausherren erzielten Anton Doll (6.), Michael Schmidt (23.), Armin Rooshani (35,) Corvin Deutschmann (41.), Alexander Mundle (55.) und Malte Marquardt (87.). Für die Gäste trafen Benedikt Circo (66.) und Shabani (82.).

Die zweite 0:4-Rutsche in Folge holte sich die Bärenstädter-Reserve in Dornach ab. Höchstens mit Außenseiterchancen war das Team von Florian Dichtl ins Duell mit dem Tabellenzweiten gegangen. Die Dornacher wurden ihrer Favoritenrolle mit einem Doppelschlag (22., 24.) früh gerecht und legten noch zwei Mal nach (42., 80.).