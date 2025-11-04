SCBV-Reserve feiert Kantersieg gegen TSV Ebersberg II

Mit einem 7:2 im Derby bleibt die SCBV-Reserve dicht an den Aufstiegsplätzen, während Ebersberg II im Tabellenmittelfeld verharrt.
Die SCBV-Reserve bleibt dran an den Aufstiegsrängen in der A-Klasse 6. Mit dem deutlichen 7:2-Sieg im Derby beträgt der Abstand zum Relegationsrang weiterhin nur einen Punkt, der TSV Ebersberg II hängt dagegen im Mittelfeld der Tabelle fest. „Baldham-Vaterstetten war in der Offensive stärker als wir. Und wir waren in der Abwehr wackelig, zeigten zu wenig Konzentration. Baldham hat unsere Fehler dann gut genutzt“, lobte Ebersbergs Spielertrainer Isuf Shabani den Kontrahenten. Die Treffer für die Hausherren erzielten Anton Doll (6.), Michael Schmidt (23.), Armin Rooshani (35,) Corvin Deutschmann (41.), Alexander Mundle (55.) und Malte Marquardt (87.). Für die Gäste trafen Benedikt Circo (66.) und Shabani (82.).
Die zweite 0:4-Rutsche in Folge holte sich die Bärenstädter-Reserve in Dornach ab. Höchstens mit Außenseiterchancen war das Team von Florian Dichtl ins Duell mit dem Tabellenzweiten gegangen. Die Dornacher wurden ihrer Favoritenrolle mit einem Doppelschlag (22., 24.) früh gerecht und legten noch zwei Mal nach (42., 80.).
Schon beim Halbzeit-Tee waren sich die Gäste aus Kirchseeon im Klaren darüber, dass es auch diesmal nichts mit dem zweiten Saisonsieg werden würde. Gegen das Ligaschlusslicht hatte die FCA-Reserve alles unter Kontrolle und führte beim Seitenwechsel mit 4:1. Für Kirchseeon trugen sich immerhin Ilan Martinovic (37.) und Andrew O`gorman (88.) in die Torschützenliste ein.
Das Gros unter den offiziell 30 Zuschauern dürfte gehofft haben, dass der Heimfluch der FC-Reserve nun endlich ein Ende finden möge. Doch keine Minute war gespielt, da schickte Julian Blaudzun mit dem TSV-Führungstor die Heimelf schon wieder auf die Verliererstraße. Den ersten Heimsieg in dieser Spielzeit hatten die FC-Fans spätestens nach dem Doppelpack von Sascha Wittmann (37., 55.) abgehakt. Selbst den Anschlusstreffer von Gabriel Thul (82.) konnten die Gäste nochmal mit dem 1:4-Schlusspunkt (87.) kontern und den FC im Tableau überhlolen.