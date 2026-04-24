SCBV kann sich beim Tabellenführer in den Aufstiegskampf spielen

Gewinnt der SCB das Topspiel? – Foto: S. Hafen

„Es ist ein ganz normales Spiel für uns“, relativiert Gediminas Sugzda den Hype vor dem Auswärtsspiel des SC Baldham-Vaterstetten am Sonntag, 13.15 Uhr, beim TSV Trudering. „Trudering hat etwas zu verlieren, wir nicht. Also können wir befreit aufspielen“, so der Coach vor dem Spitzenspiel. Heimlich, still und leise hat sich Baldham-Vaterstetten, auch begünstigt durch den Punktabzug für Haidhausen, an die Spitzengruppe der Kreisliga 3 herangeschlichen.

Sechs Punkte liegt der Gast hinter dem Tabellenführer. Angesichts eines Spiels mehr, das der SCBV noch zu absolvieren hat, kann mit einem Sieg am Sonntag ein großes Überholmanöver eingeleitet werden. „Wir sind nicht schlecht drauf, daher schauen wir, was geht“, zieht Sugzda die Understatement-Karte. Von einem vorgezogenen Finale will der Trainer gar nichts wissen: „Wir sind durch den Punktabzug für Haidhausen in diese Situation reingerutscht.“ Es gibt jedoch Schlimmeres, als in den Aufstiegskampf „hineinzurutschen“.