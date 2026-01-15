SCB: Trainer-Duo bleibt – Neuzugänge und eigene Jugend rücken nach

In der Winterpause ist es beim SC Bruckberg alles andere als ruhig geblieben. Der Verein setzt für die Zukunft auf bewährte Kräfte und freut sich gleichzeitig über personelle Verstärkung. Besonders erfreulich für die gesamte SC-Familie: Das bewährte Trainer-Duo bleibt dem Verein auch über die aktuelle Saison hinaus erhalten und der Fokus rückt noch stärker auf den eigenen Nachwuchs.

Sportlicher Leiter Florian Linhart betont die Bedeutung der beiden Trainer: „Wir sind Freddy unheimlich dankbar, dass er uns schon so lange die Treue hält. Er kam zu einer Zeit nach Bruckberg, in der es dem Verein sportlich nicht gut ging. Er steht sinnbildlich für unseren Umbruch. Aber auch Markus Baumgartner ist für uns eine extrem wichtige Säule geworden. Wir sind sehr glücklich und dankbar, dass auch er den Weg mit uns weitergeht. Die beiden ergänzen sich hervorragend und stehen für die Beständigkeit, die uns als Verein heute auszeichnet.“

Der SC Bruckberg setzt weiterhin voll auf Konstanz an der Seitenlinie. Headcoach Manfred „Freddy“ Böhlert wird zur neuen Saison bereits in sein siebtes Jahr beim SCB gehen. Ebenso erfreulich ist die Verlängerung von Markus Baumgartner, der damit in seine vierte gemeinsame Spielzeit mit dem Team startet.

Auch Freddy Böhlert blickt positiv auf die Zusammenarbeit: „Der SC Bruckberg ist für mich eine Herzensangelegenheit geworden. Dass wir hier so langfristig arbeiten können, ist im Fußball nicht selbstverständlich. Ich freue mich sehr, dass Markus und ich dieses Team gemeinsam weiterentwickeln dürfen.“

Verstärkungen für die Rückrunde und das Ziel Relegation

Um in der Rückrunde noch einmal anzugreifen und die Tuchfühlung zum Aufstiegsrelegationsplatz zu halten, hat sich der Kader personell verstärkt. Mit Adrian Stamin, Alexandru Batir und George Batir (alle SV Marzling), Andres Bilski Illana (FC Sonthofen), Marco Niedermaier (SV Oberglaim), Lucas Bauer (FC Moosburg) sowie Ben Ortmann (TSV Obersüßbach) stoßen gleich sieben Akteure zum Team.

Jugendarbeit als Fundament: Ein Blick in die Zukunft

Ganz besonders stolz ist man in Bruckberg darauf, dass mit Alexander Bachmaier und Max Mündel bereits jetzt zwei Eigengewächse ab der Rückrunde spielberechtigt sind. Doch damit nicht genug: Für die neue Saison steht bereits die nächste Welle an Talenten bereit. Mit Luca Maier sowie Lovro Dujic, Erik Urban und Felix Stralek rücken zur kommenden Spielzeit vier weitere Jugendspieler fest in den Herrenbereich auf. Besonders erfreulich: Lovro, Erik und Felix konnten bereits in der laufenden Saison erste Einsatzminuten bei den Senioren sammeln und sollen auch weiterhin sukzessive reinschnuppern dürfen.

Florian Linhart unterstreicht die Philosophie des Dorfvereins: „Es ist für uns lebenswichtig, dass wir eine eigenständige Jugend haben – ganz ohne Spielgemeinschaften. Dass wir neben Alexander und Max zur neuen Saison auch Luca, Lovro, Erik und Felix fest integrieren können, lässt uns extrem zuversichtlich in die Zukunft blicken. Dass einige von ihnen bereits jetzt Luft bei den Herren schnuppern konnten, macht den Übergang umso leichter.“

Bevor es in der Liga wieder ernst wird, steht am 01.03. der erste Formtest an, wenn der SCB zum Testspiel gegen die SG Kumhausen/Altfraunhofen antritt.