SCB glänzt zum Jahresfinale: "Komplizierte Situation sehr gut gelöst" Verbandsliga +++ Bernburger landen souveränen 4:0-Heimerfolg über Blau-Weiß Dölau

Präsident Michael Angermann hat anlässlich des letzten Punktspiels des Jahres die Mannschaft zu einem gemütlichen Abendessen eingeladen und dazu ein leckeres Döner-Buffet im Vereinsheim auffahren lassen. Die Mannschaft des SC Bernburg konnte das Essen und den Elfmeterkrimi im WM-Viertelfinalspiel zwischen Argentinien und den Niederlanden am Freitagabend in aller Ruhe und entspannter Atmosphäre genießen.

Denn zum Abschluss haben es die Schützlinge von Trainer Lucian Mihu in der Verbandsliga noch einmal richtig krachen lassen. Mit einem 4:0 (2:0)-Triumph gegen den bisherigen Sechsten SV Blau-Weiß Dölau feierten die Bernburger nicht nur ihren bisher höchsten Saisonsieg, sondern setzten sich weiter von der Abstiegszone ab. Immerhin sieben Zähler beträgt das Polster zum ersten Abstiegsplatz, den derzeit Rot-Weiß Thalheim einnimmt.

Bernburger legen stürmisch los

„Lasst es euch schmecken. Ihr habt vernünftig gespielt. Ich bin davon überzeugt, dass ihr dies in der zweiten Halbserie häufiger hinbekommt, als es in der Hinrunde der Fall war. Wenn uns keine krassen Fehler unterlaufen und alle am Finger ziehen, können wir in dieser Liga gegen jeden Gegner nicht nur mithalten“, eröffnete Michael Angermann den Sturm auf das Buffet.

Stürmischen Offensivfußball bekamen die Fans zuvor auf dem Kunstrasenplatz in der Krumbholzallee zu sehen. Usman Taiwos Schuss (7.) aus spitzem Winkel landete am Außennetz. Moritz Linse (22., 24.) stellte Dölaus Schlussmann Christian Ignorek zweimal aus der Distanz auf die Probe, der dann aber in der 34. Minute den Ball passieren lassen musste. Einen langen Pass von Christian Chidera nahm Ivan Homazau in der Luft gekonnt mit und sprintete zur Grundlinie. Seine Hereingabe ließ Usman Taiwo am kurzen Pfosten passieren. Am langen Pfosten stand Adam Grisgraber blank und schob zum 1:0 ein. „Ich weiß nicht, ob Usman mich gehört hat. Ich habe gerufen, dass er den Ball durchlassen soll und er hat es zum Glück getan“, freute sich Adam Grisgraber über seinen zweiten Saisontreffer.

Nur drei Minuten später zappelte der Ball bereits wieder im Dölauer Gehäuse. Ein langer Pass von Johannes Kühne erreichte Usman Taiwo. Der Angreifer fackelte nicht lange und jagte mit seinem schwachen rechten Fuß das leicht aufspringende Leder aus fast 30 Metern in den Winkel. „Diesmal haben sich die fünf Euro Eintrittsgeld echt gelohnt, allein schon wegen dieses Hammertors“, meinte Stammgast Sebastian Gehrmann. Noch vor der Pause hatte Angelo Ntais nach einem weiteren tollen Spielzug das 3:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzend reagierenden halleschen Schlussmann.

Zwei Freistöße sorgen für den Endstand