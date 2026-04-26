Scarcelli wird zum Derbyheld: Weilimdorf schlägt Calcio

– Foto: Adnan Altinkaya

Zum Abschluss des 28. Spieltags der Verbandsliga Württemberg hat TSV Weilimdorf das Derby bei Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 2:0 gewonnen. In einer Partie, die lange offen blieb, schlug ausgerechnet Riccardo Scarcelli doppelt zu – ein Spieler also, der bereits für Calcio Leinfelden-Echterdingen aufgelaufen ist. Für die Gastgeber ist es ein schmerzhafter Sonntag, für Weilimdorf ein Sieg mit Gewicht.

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Es war das Duell, auf das die gesamte Liga hingefiebert hatte: Der Tabellenzweite empfing den Spitzenreiter. Vor 503 Zuschauern entwickelte sich ein Schlagabtausch, der an Dramatik kaum zu überbieten war. Der FC Holzhausen erwischte den besseren Start und ging bereits in der 10. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Jovan Djermanovic mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber verteidigten diesen Vorsprung bis tief in die zweite Halbzeit, ehe die Young Boys Reutlingen zum Gegenschlag ausholten. Innerhalb weniger Minuten drehten die Gäste die Partie: Zunächst erzielte Adil Iggoute in der 54. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor Christos Chatzimalousis in der 57. Minute die Reutlinger mit 1:2 in Front brachte. Das Spiel steuerte auf ein Herzschlagfinale zu. In der Nachspielzeit schien Holzhausen einen Punkt gerettet zu haben, als Leon Louis Hayer in der 90.+3 Minute zum 2:2-Ausgleich traf. Doch der Wahnsinn war noch nicht zu Ende: In der 90.+5 Minute markierte Albert Silov den umjubelten Siegtreffer zum 2:3-Endstand für den Tabellenführer.

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Im Kampf um den Klassenerhalt musste der Aufsteiger FSV Waiblingen einen herben Rückschlag hinnehmen. Dabei begann die Partie vielversprechend für die Hausherren. Marcel Zimmermann brachte Waiblingen in der 18. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte nicht allzu lange, denn der SV Fellbach bewies Moral und kämpfte sich zurück in die Begegnung. In der 32. Minute erzielte Patrick Fossi den Treffer zum 1:1-Ausgleich. Kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste erstmals in Führung: Torben Hohloch traf in der 49. Minute zum 1:2. In der Folge wurde die Partie hitziger, insbesondere nachdem Ibrahim Njie vom SV Fellbach in der 63. Minute die Rote Karte sah. Trotz der Unterzahl verteidigten die Fellbacher ihren Vorsprung leidenschaftlich bis zum Abpfiff. Der Waiblinger Nunu Pasca sah in der 90. Minute noch die gelb-rote Karte. ---

Sportfreunde Schwäbisch Hall erwischten vor 310 Zuschauern den besseren Beginn und gingen durch Azad Toptik in der 9. Minute früh in Führung. Doch SSV Ehingen-Süd ließ sich davon nicht aus der Bahn werfen. Angelo Barone glich in der 25. Minute aus und gab den Gästen damit die Kontrolle über ein Spiel zurück, das für beide Seiten im Tabellenmittelfeld großes Gewicht hatte. Nach der Pause drehte Angelo Barone die Partie mit seinem zweiten Treffer in der 65. Minute endgültig. Als Maurice Strobel in der 88. Minute auf 3:1 stellte, war die Entscheidung gefallen. Für Ehingen-Süd ist dieser Auswärtssieg mit nun 31 Punkten enorm wertvoll. Schwäbisch Hall bleibt bei 37 Punkten und verpasste die Chance, sich in einem engen Feld deutlicher nach oben abzusetzen.

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Sportfreunde Dorfmerkingen haben vor 238 Zuschauern einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen müssen. Laurin Assassa brachte TSG Tübingen in der 22. Minute in Führung und ließ die Gäste an einen mutigen Nachmittag glauben. Nico Rodewald glich in der 44. Minute für Dorfmerkingen aus, doch der Treffer brachte den Gastgebern nicht die erhoffte Stabilität. Nach der Pause zog Tübingen entschlossen davon. Jan Rieger traf in der 53. Minute zum 2:1, Henoch Grauer erhöhte in der 67. Minute auf 3:1. Für Dorfmerkingen ist diese Niederlage bitter, weil Rang vier mit 45 Punkten nun noch fragiler wirkt. TSG Tübingen dagegen schiebt sich mit 27 Punkten etwas näher an die Konkurrenz im unteren Bereich heran.

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Vor 200 Zuschauern entwickelte sich in Oberensingen ein Spiel, das mit jeder Minute wilder wurde. Samuel Bosler brachte den TSV Oberensingen in der 9. Minute in Führung, David Micko glich in der 15. Minute für FC Esslingen aus. Kurz darauf sah Dorde Smiljic in der 33. Minute Gelb-Rot, doch in Unterzahl blieb Esslingen im Spiel. Simon Brandstetter traf in der 52. Minute zum 2:1. Dann kippte die Partie völlig. Aleksandar Mojasevic glich in der 67. Minute aus, Florian Nikl traf in der 72. und 75. Minute zum 4:2 für Esslingen. Doch Lukas Linder verkürzte in der 86. Minute, ehe Nico Schmid in der 90. Minute per Foulelfmeter noch das 4:4 rettete. Oberensingen steht damit bei 49 Punkten, Esslingen sammelt im Abstiegskampf einen wichtigen Zähler.

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Dieses Spiel war ein Rausch aus Hoffnung, Wende und spätem Chaos. Vor 150 Zuschauern brachte Leorant Marmullaku den VfR Heilbronn in der 36. Minute in Führung. Lange sah es danach aus, als könnten die Gäste einen dringend benötigten Auswärtssieg landen. Doch nach der Pause drehte TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit großer Wucht auf. Jermain Ibrahim glich in der 59. Minute aus, Julian Köhnlein traf in der 71. Minute zum 2:1, Nico Freitag erhöhte in der 82. Minute auf 3:1. Nach dem Anschluss durch Akın Ulusoy in der 88. Minute stellte Kilian Kuntz in der 89. Minute auf 4:2, ehe Hakan Kutlu in der 90.+4 Minute noch das 4:3 erzielte. Hofherrnweiler klettert auf 39 Punkte, Heilbronn bleibt bei 16. ---

Vor 350 Zuschauern setzte FC Rottenburg ein Ausrufezeichen. Luca Alfonzo brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung, ehe Dennis Blaser in der 21. Minute für VfB Friedrichshafen ausglich. Die Partie war damit wieder offen, doch Rottenburg wirkte bissiger, klarer und in den entscheidenden Momenten zielstrebiger. In der zweiten Halbzeit entschieden die Gäste das Spiel. Aaron Leyhr traf in der 61. Minute zum 2:1, Nick Heberle legte in der 66. Minute das 3:1 nach. Für Rottenburg ist das ein enorm wichtiger Sieg, der die Mannschaft auf 32 Punkte bringt. Friedrichshafen bleibt bei 37 Punkten und verpasste die Gelegenheit, sich im gesicherten Mittelfeld weiter zu festigen.

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Lange hielt Calcio Leinfelden-Echterdingen das Derby offen, dann traf Riccardo Scarcelli in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 0:1 (45.+1). Dieser Treffer veränderte die Statik der Partie. Weilimdorf bekam Sicherheit, Calcio lief fortan dem Rückstand hinterher und fand gegen die entschlossene Gästeordnung keine entscheidende Antwort mehr. In der 71. Minute folgte erneut Riccardo Scarcelli mit dem 0:2 und machte den Auswärtssieg perfekt. Mehr Derby-Dramatik brauchte es nicht. TSV Weilimdorf verbessert sich damit auf 38 Punkte und klettert auf Rang acht. Calcio Leinfelden-Echterdingen bleibt bei 35 Punkten Elfter und muss einen bitteren Rückschlag hinnehmen – gerade weil dieses Derby im eigenen Stadion eine andere Richtung hatte nehmen sollen.