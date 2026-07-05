SCALA legt mit einem Bezirksliga-Viererpack nach SC Alstertal-Langenhorn präsentiert vier weitere Zugänge für die Bezirksliga: Bjarne Brandt, Linus Sitzlach, Musab Dagdögen und Moritz Frank kommen dazu. von red · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Neue Transfers von SCALA. – Foto: red/KI

Der SC Alstertal-Langenhorn hat den zweiten Teil seiner Zugänge für die kommende Saison vorgestellt. Der Bezirksligist bekommt mit Bjarne Brandt, Linus Sitzlach, Musab Dagdögen und Moritz Frank vier weitere Optionen für den Kader. Dabei setzt SCALA auf eine Mischung aus Erfahrung, Vielseitigkeit und Entwicklungspotenzial.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Brandt wechselt von der 1. Herren des Bramfelder SV zu SCALA. Der Außenverteidiger soll zusätzliche Qualität und Erfahrung auf die defensive Außenbahn bringen. Gerade in der Bezirksliga können Spieler mit klarer Positionsroutine wichtig sein, weil sie Stabilität geben und zugleich das Spiel über die Seite strukturieren.

Allrounder und Tempo für SCALA Mit Sitzlach kommt ein Spieler von der 3. Herren des Niendorfer TSV, der als Allrounder flexibel einsetzbar ist. Für SCALA kann diese Vielseitigkeit wertvoll werden, weil sie dem Trainerteam mehr Möglichkeiten bei Aufstellung und Spielverlauf gibt. Der Verein bezeichnet ihn entsprechend als „wertvolle Verstärkung“ für den Kader. Dagdögen stößt aus der A-Jugend des Glashütter SV dazu. Er soll die Offensive mit Tempo und Einsatz bereichern. Damit bekommt SCALA einen jungen Spieler, der den Schritt aus dem Nachwuchsbereich in den Herrenfußball geht und vor allem über Dynamik kommen soll.