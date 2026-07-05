SCALA legt mit einem Bezirksliga-Viererpack nach

Der SC Alstertal-Langenhorn hat den zweiten Teil seiner Zugänge für die kommende Saison vorgestellt. Der Bezirksligist bekommt mit Bjarne Brandt, Linus Sitzlach, Musab Dagdögen und Moritz Frank vier weitere Optionen für den Kader. Dabei setzt SCALA auf eine Mischung aus Erfahrung, Vielseitigkeit und Entwicklungspotenzial.
Brandt wechselt von der 1. Herren des Bramfelder SV zu SCALA. Der Außenverteidiger soll zusätzliche Qualität und Erfahrung auf die defensive Außenbahn bringen. Gerade in der Bezirksliga können Spieler mit klarer Positionsroutine wichtig sein, weil sie Stabilität geben und zugleich das Spiel über die Seite strukturieren.
Mit Sitzlach kommt ein Spieler von der 3. Herren des Niendorfer TSV, der als Allrounder flexibel einsetzbar ist. Für SCALA kann diese Vielseitigkeit wertvoll werden, weil sie dem Trainerteam mehr Möglichkeiten bei Aufstellung und Spielverlauf gibt. Der Verein bezeichnet ihn entsprechend als „wertvolle Verstärkung“ für den Kader.
Dagdögen stößt aus der A-Jugend des Glashütter SV dazu. Er soll die Offensive mit Tempo und Einsatz bereichern. Damit bekommt SCALA einen jungen Spieler, der den Schritt aus dem Nachwuchsbereich in den Herrenfußball geht und vor allem über Dynamik kommen soll.
Auch Frank steht für diesen Übergang. Er kommt aus der eigenen A-Jugend und hatte in der vergangenen Saison bereits Einsatz- und Trainingsminuten bei der 1. Herren gesammelt. Nun gehört er fest zum Kader. Für den Verein ist das auch ein Zeichen, dass der eigene Nachwuchs weiter eine Rolle spielen soll.
Die vier Personalien zeigen, dass SCALA seinen Bezirksliga-Kader breiter aufstellen möchte. Brandt bringt Erfahrung für die Außenverteidigung, Sitzlach Flexibilität, Dagdögen Tempo für die Offensive und Frank den nächsten Schritt aus dem eigenen Nachwuchs.
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