SC Zwiesel: Trainerduo verlängert - Kagerbauer wird noch aktiver

Der Sportclub Zwiesel setzt ein deutliches Zeichen der Kontinuität: Das Trainerteam um Michael Schaller und Marcus Biller bleibt dem Traditionsverein ligaunabhängig erhalten. Die beiden gut befreundeten Übungsleiter stehen seit eineinhalb Jahren an der Seitenlinie der Glasstädter und belegen mit ihrem Team in der Kreisliga Straubing aktuell den dritten Rang.

"Entgegen zuletzt kursierender Gerüchte herrscht im Verein große Zufriedenheit mit der sportlichen Entwicklung und der Arbeit der Mannschaft. Ebenso sind beide Trainer sehr glücklich in Zwiesel und weiterhin hochmotiviert, die jungen SC-Kicker weiterzuentwickeln", lässt der Verein in einer Medienmitteilung wissen.

Auch auf Funktionärsebene gibt es eine Stärkung: Hauptvorstandsmitglied Thomas Kagerbauer, der bislang bereits als Teammanager fungierte, wird künftig zusätzliche Aufgaben innerhalb der Sparte übernehmen und die sportliche Ausrichtung noch enger begleiten. Als treibende Kraft im Hintergrund steht der 44-Jährige, dessen 2020 verstorbener Vater Gustav den SC Zwiesel über Jahrzehnte entscheidend prägte, für Stabilität, Struktur und Weiterentwicklung.











"Wir sind hocherfreut, auf der Trainerposition endlich Kontinuität zu schaffen. Marcus und Mich harmonieren hervorragend und auch als Dreierteam arbeiten wir sehr geschlossen zusammen. Wir sind bereit für jede anstehende Herausforderung“, erklärt Kagerbauer. Mit dieser Personalentscheidung sieht sich der Verein organisatorisch wie sportlich bestens gerüstet für die kommenden Aufgaben und möchte versuchen, in den neun im Frühjahr noch anstehenden Partien den derzeitigen Rangzweiten SV Neuhausen/Offenberg noch abzufangen. Die Truppe um Torjäger Tim Kammerl hat momentan drei Zähler mehr als die Rot-Weißen. Am 19. April kommt es noch zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Vizemeisterkandidaten. Den ersten Platz wird sich die bislang noch ungeschlagene und über weite Strecken sehr souverän aufgetretene SpVgg Osterhofen kaum noch streitig machen lassen.