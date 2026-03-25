SC Zwiesel: Torjäger Sharankov kehrt zurück

Denis Sharankov (Bildmitte) ist beim SC Zwiesel ein alter Bekannter – Foto: Verein

Der SC Zwiesel kann einen Ersatz für den im Juni zum TSV Seebach wechselnden Mittelstürmer Günther Denk präsentieren: Denis Sharankov wird wieder das Trikot des Tradtionsvereins überstreifen. Der 33-jährige Bulgare fungiert aktuell noch als Co-Spielertrainer beim Bezirksligisten FC Obernzell-Erlau. Der in der Glasstadt wohnhafte Routinier hat insgesamt bereits vier Saisonen für die Rot-Weißen gespielt und dabei in 86 Kreisliga-Partien bemerkenswerte 64 Tore geschossen.

"Den Schritt zum FC Obernzell-Erlau habe ich überhaupt nicht bereut, weil das eine wirklich hervorragende Erfahrung ist. Ich darf auf einem guten Niveau meine ersten Erfahrungen im Trainergeschäft sammeln. Es passt wirklich alles, Mannschaft und Verein sind top. Die Fahrerei ist allerdings über Dauer nicht zu bewältigen, denn ich sitze für das Engagement im Monat etwa 30 Stunden nur im Auto. Das ist brutal und deshalb habe ich mich für eine Rückkehr zum SC Zwiesel entschieden. Ich werde aber bis zum Schluss alles geben und möchte mich unbedingt mit dem direkten Klassenerhalt verabschieden“, sagt Sharankov, der sich in der laufenden Runde bislang neunmal in die Torschützenliste eintragen konnte. Auf sein drittes Engagement beim Sportclub freut sich der Vollblutstürmer: "Der SC Zwiesel war meine erste Station in Deutschland und ist für mich ein ganz besonderer Verein. Finanziell hatte ich wesentlich lukrativere Angebote, aber mich verbindet mit dem Klub und den Leuten sehr viel. Deshalb spiele ich gerne wieder für Zwiesel.“









"Mit Denis bekommen wir einen Spieler, der keine Anlaufzeit benötigen wird. Im Verein, Umfeld und Team ist er sehr geschätzt und wir sind überzeugt, dass er uns mit seiner sportlichen Qualität und Persönlichkeit weiterhelfen wird. Wir sind sehr glücklich, dass er wieder daheim ist“, lässt Zwiesels Manager Thomas Kagerbauer verlauten.