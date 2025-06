SC Zwiesel angelt sich zwei Akteure mit Youth-League-Erfahrung

Jakub Kule stand im Frühjahr in Diensten des 1. FC Bad Kötzting und wusste beim Landesligisten (12 Spiele, zwei Tore, zwei Vorlagen) durchaus zu überzeugen. Der flinke Flügelspieler soll das SC-Offensivspiel beleben. Ausgebildet wurde der 21-Jährige beim tschechischen Top-Klub Viktoria Pilsen, für den er sogar Einsätze in der UEFA-Youth-League bestritt. Im damaligen U19-Team der Böhmen stand auch Jaroslav Radl. Der Abwehrmann wechselt vom tschechischen Drittligisten FC Slovan Velvary in den Bayerischen Wald. Im Gegenzug hat sich der Sportclub von Marek Skopovy getrennt und auch Tomas Holik steht wegen eines berufsbedingten Auslandsaufenthaltes nicht mehr zur Verfügung. Ex-Landesligaspieler Denis Nikolov kam nach einem Kreuzbandriss nicht mehr richtig auf die Beine und hängt seine Schuhe deshalb an den Nagel. Der erst im Winter verpflichtete Angreifer Daniel Grauthoff wird Co-Spielertrainer beim Kreisklassen-Aufsteiger FC Rinchnach und auch Alp Idrizi, der es in acht Partien auf respektable sechs Scorer-Punkte (vier Tore, zwei Assists) brachte, bricht seine Zelte beim SCZ nach ein paar Monaten bereits wieder ab. "Oldie" Marco Fritz wird Spielertrainer in der neubelebten zweiten Mannschaft.







Neben den beiden tschechischen Importen bereichert bekanntlich Mittelstürmer Günther Denk (TSV Regen) das Aufgebot der Rot-Weißen, die zudem die Nachwuchskräfte Timo König, Sebastian Ruh und Lukas Simmet in die Mannschaft integrieren möchten. Nach langer Verletzungspause feiert außerdem Routinier Mihael Mihalev sein Comeback. "Wir haben einen kleinen personellen Umbruch zu meistern, können aber auf ein gutes Gerüst zurückgreifen. In der Offensive wollten wir uns bewusst neu aufstellen, da uns speziell nach der Winterpause im letzten Drittel der notwendige Punch gefehlt hat. Mit Günther Denk und Jakub Kule erhoffen wir uns deutlich mehr Durchschlagskraft", verrät Marcus Biller, der gemeinsam mit Michael Schaller das Trainergespann des SC Zwiesel bildet. Grundsätzlich ist der 44-Jährige mit der Entwicklung durchaus zufrieden: "Wir spielen einen weitestgehend strukturierten und ansehnlichen Fußball. Im nächsten Schritt wollen wir uns noch mehr Chancen erarbeiten und unsere Torausbeute nach oben schrauben. Wenn wir das hinbekommen, werden wir auch eine gute Rolle spielen."





Auf die neue Saison freut sich der ehrgeizige Übungsleiter: "Mit Lindberg, Langdorf und Regen haben wir extrem geile Derby-Gegner. Hinzu kommen viele weitere attraktive Kontrahenten wie Viechtach, Neuhausen, Auerbach und Osterhofen. Das wird eine sehr interessante Runde." Die Herzogstädter sieht Biller als haushohen Titelfavoriten: "Osterhofen hat in den letzten beiden Wechselperioden kräftig investiert und Spieler geholt, die teilweise schon Regionalliga-Erfahrung vorweisen können. Stürmer Lubega war sogar schon Profifußballer. Mit so einer Truppe darf man in der Kreisliga eigentlich kein Spiel verlieren."