SC Zollikon1 startet überzeugend in die Meisterschaft

Am vergangenen Samstag startete erste Mannschaft des SC Zollikon gegen den FC Rüti in die Meisterschaft. Nach dem 4:0 im Cup gegen den Viertlistigen FC Stammheim am Chilbisonntag wollte die junge Mannschaft von Trainer Renato Lionzo den Schwung in die Meisterschaft mitnehmen und den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen.

Für den ersten Treffer sorgte Léon Kästli mit einem Geniestreich: der SCZ-Captain verwandelte in der 19. Minute einen Eckstoss direkt. Fortan blieb der SCZ spielbestimmend. In der 30. und 33. Minute sorgte Gregor Frey mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung. Zunächst verwandelte der Stürmer eine Flanke von Laurin Hidber sehenswert per Volley, bevor er nach einem starken Dribbling von Ryan Toth nur aus wenigen Metern einzuschieben brauchte. Kurz vor dem Pausenpfiff führte einer der schönsten Zolliker Angriffe für das 4:0. Am Ende eines Spielzugs über mehrere Stationen vollendete Jann Brassel aus dem Strafraum das flache Zuspiel von Hidber. Mit der hohen Führung im Rücken kontrollierte der SCZ in der zweiten Halbzeit weitgehend das Spiel und liess dem FC Rüti nie die Chance auf ein Comeback. Für den Schlusspunkt sorgte in der 74. Minute der eingewechselte Philip Dengler mit einem sehenswerten Abschluss in die linke untere Torecke. Mit 9 Toren und keinem Gegentor aus den ersten beiden Pflichtspielen ist dem SCZ der Start in die neue Saison somit vollends geglückt.

Am kommenden Sonntag spielt die erste Mannschaft um 11:00 Uhr auswärts gegen den FC Pfäffikon.