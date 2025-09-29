Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Fritz Zimmermann
SC Wyhl unterliegt der Spvgg Gundelfingen/Wildtal knapp im Topspiel
Die Zuschauer bekamen eine mitreißende Partie zu sehen
Wyhls-Trainer Frederick Polzer sieht im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga ein "Duell auf Augenhöhe". Die Spvgg Gundelfingen/Wildtal landet den Lucky Punch gegen dezimierte Gastgeber.
Von der Tabellenspitze konnte die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal den SC Wyhl nicht verdrängen – trotz des 2:1-Auswärtssiegs im direkten Duell. "Es war das erwartet schwere Spiel", sagte Frederick Polzer vom Trainerteam des SC Wyhl. "Beide Mannschaften waren sich der Situation bewusst und sind genauso zu Werke gegangen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.