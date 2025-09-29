SC Wyhl unterliegt der Spvgg Gundelfingen/Wildtal knapp im Topspiel

Wyhls-Trainer Frederick Polzer sieht im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga ein "Duell auf Augenhöhe". Die Spvgg Gundelfingen/Wildtal landet den Lucky Punch gegen dezimierte Gastgeber.

Von der Tabellenspitze konnte die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal den SC Wyhl nicht verdrängen – trotz des 2:1-Auswärtssiegs im direkten Duell. "Es war das erwartet schwere Spiel", sagte Frederick Polzer vom Trainerteam des SC Wyhl. "Beide Mannschaften waren sich der Situation bewusst und sind genauso zu Werke gegangen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.