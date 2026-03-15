SC Wyhl schüttelt Verfolger Freiburger FC (vor-)entscheidend ab

Für Rechenspiele ist es eigentlich noch etwas zu früh – gerade erst sind die Landesligafußballer aus der Winterpause zurückgekehrt. Und doch, aus Sicht des Freiburger FC war es am Samstag im Spitzenspiel wohl bereits die letzte Möglichkeit, um mit einem Sieg beim Tabellenführer noch einmal ins Titelrennen eingreifen zu können. Bei einem Sieg in Wyhl hätten die Rotjacken bis auf acht Punkte an die Ligaspitze heranrücken können. Zudem hat der Freiburger FC im Laufe der Rückrunde noch ein Spiel mehr zu absolvieren als die Kaiserstühler.