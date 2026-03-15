 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

SC Wyhl schüttelt Verfolger Freiburger FC (vor-)entscheidend ab

Der Freiburger FC verpasst es, in der Tabelle der Fußball-Landesliga näher an den SC Wyhl heranzurücken.

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 21:16 Uhr · 0 Leser
Der Wyhler Sven Kreutner (ganz rechts) lässt sich feiern, nachdem er gegen den Freiburger FC zwei Mal vom Elfmeterpunkt aus getroffen hat.
Der Wyhler Sven Kreutner (ganz rechts) lässt sich feiern, nachdem er gegen den Freiburger FC zwei Mal vom Elfmeterpunkt aus getroffen hat. – Foto: Fritz Zimmermann

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LL Südbaden - 2
Wyhl
FreiburgerFC

Der Tabellenführer steigert sich nach der Pause und gewinnt mit 2:1.

Gestern, 15:00 Uhr
SC Wyhl
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Freiburger FC
Freiburger FCFreiburgerFC
2
1

Für Rechenspiele ist es eigentlich noch etwas zu früh – gerade erst sind die Landesligafußballer aus der Winterpause zurückgekehrt. Und doch, aus Sicht des Freiburger FC war es am Samstag im Spitzenspiel wohl bereits die letzte Möglichkeit, um mit einem Sieg beim Tabellenführer noch einmal ins Titelrennen eingreifen zu können. Bei einem Sieg in Wyhl hätten die Rotjacken bis auf acht Punkte an die Ligaspitze heranrücken können. Zudem hat der Freiburger FC im Laufe der Rückrunde noch ein Spiel mehr zu absolvieren als die Kaiserstühler.

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Tore: 0:1 Kaya (16.), 1:1, 2:1 beide Kreutner (78./FE, 90.+4/FE). Schiedsrichter: Heidenreich (Teningen). Zuschauer: 200. Gelb-Rot: Dantis (77./FFC).