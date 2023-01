SC Wyhl lädt zum "Budenzauber" ein Von Jugend- über Freizeitmannschaften, sowie Damen- und Herrenfussball ist alles geboten.

Gleich zum Start ins neue Jahr kommt es zu einem Highlight in der Wyhler Sporthalle, denn der SC Wyhl lädt zum "Budenzauber" ein. Von Jugend- über Freizeitmannschaften, sowie Damen- und Herrenfussball ist alles geboten. An sämtlichen Tagen werden warme und kalte Speisen serviert. Selbstverständlich ist auch für die Flüssigkeitsaufnahme gesorgt, neben den üblichen Getränken an unserer Theke, können Sie abends noch das ein oder andere Bargetränk zu sich nehmen.