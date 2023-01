SC Wyhl gibt sein neues Trainerduo bekannt Nachfolge von Dominik Ruth ist geklärt

Frederick Polzer (25) kommt vom Freiburger FC. Der Mittelfeldspieler ist auch in dieser Saison noch für den Oberligisten aktiv. Er durchlief sämtliche Juniorenteams beim SC Freiburg. Nach dem Ende seiner Zeit in der U19 ging Polzer für vier Jahre ins College-Fußball in die USA. Sein Co-Trainer wird Michael Bodemer. Der 28-Jährige ist Inhaber der UEFA B-Level-Lizenz und bereits seit Oktober 2021 im Trainerstab des Landesligisten.