SC Wyhl feiert gelungenen Saisonauftakt

Zweites Saisonspiel, zweiter Treffer: Kimi Bachmann erzielte in Wittlingen das 2:0 für den SC Wyhl. – Foto: Achim Keller

Beim SC Wyhl freuen sich Fans und Verantwortliche über den gelungenen Saisonauftakt. Die Mannschaft von Frederick Polzer und Michael Bodemer legte nach dem 3:0-Heimsieg nach und kehrte mit einem 3:1-Erfolg im Gepäck aus Wittlingen zurück. Der vorige Gegner der Wyhler, der FSV Rot-Weiß Stegen, erkämpfte sich gegen den Bahlinger Regionalliga-Unterbau ein torloses Remis.

Dominanter Auftritt des SC Wyhl



Mit zwei Siegen ist der SC Wyhl optimal in die Landesliga-Runde gestartet. "Ein gelungener Saisonauftakt", bestätigt Frederick Polzer vom Trainerteam. "Es ist schön zu sehen, dass wir in der Breite an Qualität zugelegt haben. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.