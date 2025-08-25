SC Wyhl feiert gelungenen Saisonauftakt

Beim SC Wyhl freuen sich Fans und Verantwortliche über den gelungenen Saisonauftakt. Die Mannschaft von Frederick Polzer und Michael Bodemer legte nach dem 3:0-Heimsieg nach und kehrte mit einem 3:1-Erfolg im Gepäck aus Wittlingen zurück. Der vorige Gegner der Wyhler, der FSV Rot-Weiß Stegen, erkämpfte sich gegen den Bahlinger Regionalliga-Unterbau ein torloses Remis.
Dominanter Auftritt des SC Wyhl
Mit zwei Siegen ist der SC Wyhl optimal in die Landesliga-Runde gestartet. "Ein gelungener Saisonauftakt", bestätigt Frederick Polzer vom Trainerteam. "Es ist schön zu sehen, dass wir in der Breite an Qualität zugelegt haben.
FSV RW Stegen: "Noch etwas Sand im Getriebe"
Der FSV Rot-Weiß Stegen erarbeitete sich im Heimspiel gegen den Bahlinger SC II dank einer guten Defensivleistung ein torloses Remis. Rückhalt der Mannschaft war Torwart Christoph Löffler, der in zwei Eins-gegen-eins-Situationen kühlen Kopf bewahrte.
