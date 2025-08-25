 2025-08-21T14:07:42.707Z

Zweites Saisonspiel, zweiter Treffer: Kimi Bachmann erzielte in Wittlingen das 2:0 für den SC Wyhl.
Zweites Saisonspiel, zweiter Treffer: Kimi Bachmann erzielte in Wittlingen das 2:0 für den SC Wyhl. – Foto: Achim Keller

SC Wyhl feiert gelungenen Saisonauftakt

3:1-Erfolg beim Aufsteiger Wittlingen +++ Rot-Weiß Stegen holt gegen starke Bahlinger einen Punkt

Beim SC Wyhl freuen sich Fans und Verantwortliche über den gelungenen Saisonauftakt. Die Mannschaft von Frederick Polzer und Michael Bodemer legte nach dem 3:0-Heimsieg nach und kehrte mit einem 3:1-Erfolg im Gepäck aus Wittlingen zurück. Der vorige Gegner der Wyhler, der FSV Rot-Weiß Stegen, erkämpfte sich gegen den Bahlinger Regionalliga-Unterbau ein torloses Remis.

Dominanter Auftritt des SC Wyhl

Mit zwei Siegen ist der SC Wyhl optimal in die Landesliga-Runde gestartet. "Ein gelungener Saisonauftakt", bestätigt Frederick Polzer vom Trainerteam. "Es ist schön zu sehen, dass wir in der Breite an Qualität zugelegt haben.

FSV RW Stegen: "Noch etwas Sand im Getriebe"

Der FSV Rot-Weiß Stegen erarbeitete sich im Heimspiel gegen den Bahlinger SC II dank einer guten Defensivleistung ein torloses Remis. Rückhalt der Mannschaft war Torwart Christoph Löffler, der in zwei Eins-gegen-eins-Situationen kühlen Kopf bewahrte.

