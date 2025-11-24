SC Wyhl feiert die "Herbstmeisterschaft"

Dem Landesliga-Spitzenreiter SC Wyhl glückte im Gastspiel beim Bahlinger SC II ein spätes Tor zum 2:1-Erfolg. Die Mannschaft von Frederick Polzer und Michael Bodemer ist damit Herbstmeister

Dabei erwischte der Tabellenführer im Kaiserstuhlstadion einen denkbar ungünstigen Start. Bereits in der sechsten Minute brachte Marlon Broß den BSC II in Führung. "Bahlingen kam stark aus der Kabine, wir dagegen brauchten etwas Zeit, um ins Spiel zu finden", beschrieb SCW-Spielertrainer Frederick Polzer die Anfangsphase. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.