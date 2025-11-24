Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Angreifer Dawid Bonk (Mitte) weiß beim Herbstmeister SC Wyhl, wo das Tor des Gegners steht. – Foto: Achim Keller
SC Wyhl feiert die "Herbstmeisterschaft"
Die Mannschaft von Frederick Polzer und Michael Bodemer ist damit Herbstmeister
Dem Landesliga-Spitzenreiter SC Wyhl glückte im Gastspiel beim Bahlinger SC II ein spätes Tor zum 2:1-Erfolg. Die Mannschaft von Frederick Polzer und Michael Bodemer ist damit Herbstmeister
Dabei erwischte der Tabellenführer im Kaiserstuhlstadion einen denkbar ungünstigen Start. Bereits in der sechsten Minute brachte Marlon Broß den BSC II in Führung. "Bahlingen kam stark aus der Kabine, wir dagegen brauchten etwas Zeit, um ins Spiel zu finden", beschrieb SCW-Spielertrainer Frederick Polzer die Anfangsphase. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.