SC Wyhl distanziert Verfolger SV Weil mit knappem Erfolg im Topspiel

In der Vorsaison waren die Landesliga-Fußballer des FC Bad Bellingen beim SV Mundingen mit 0:5 untergegangen. Der zweite Auftritt beim SVM verlief nun weitaus besser: Die Bad Bellinger erarbeiteten sich ein 1:1-Remis und sind seit drei Spielen ungeschlagen. „Wir sind mit dem Punktgewinn zufrieden“, sagte FC-Trainer Marvin Riede. Das Chancenplus lag bei den Gastgebern, die in der ersten Hälfte mehrmals den Pfosten trafen. Einerseits Glück für die Gäste, andererseits „erarbeitet man sich das Glück auch. Und das Engagement war hervorragend“, befand Riede nach der „Schlammschlacht“. Timo Krumm brachte den FC in Führung (23.), beim Mundinger Ausgleich (71.) beanstandeten die Gäste vergeblich eine Abseitsposition.

Der Fluch der späten Gegentore hat den TuS Binzen am Sonntag wieder eingeholt. Beim FC Tiengen kassierte der Fußball-Landesligist in der 93. Minute den Treffer zum 1:2-Endstand. Zum fünften Mal in dieser Saison gingen dem TuS in der Schlussphase Punkte verloren, insgesamt kosteten die späten Gegentreffer bisher sieben Zähler. Die Gastgeber bestimmten die erste Halbzeit, gingen indes erst nach Wiederbeginn in Führung (53.). Die Binzener steigerten sich im zweiten Abschnitt, glichen elf Minuten später aus und hatten selbst das 2:1 auf dem Fuß (Glaser/68.). Als sich trotz Tiengener Überzahl das Remis abzeichnete, gelang Gabriel Steffen nach einem Freistoß noch der Lucky Punch. Damit setzt der FCT (seit nun sieben Spielen ungeschlagen) seinen Aufwärtstrend fort.

Tore: 1:0 Gusturanaj (53.), 1:1 Rinza (64.), 2:1 Steffen (90.+3). Schiedsrichter: Gaßner (Hattingen). Gelb-Rot: Glaser (85./Binzen). Bes.: Lüchinger hält FE von Gusturanaj (16./Tiengen).