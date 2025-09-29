SC Wörthsee eiskalt – Stockdorf hingegen verschwenderisch

Der SC Wörthsee gewinnt mit 2:0 gegen die Stockdorfer, die einfach nicht treffen. Damit überholt die Wittenberger-Elf den TV Stockdorf in der Tabelle.

Wörthsee/Stockdorf – Der SC Wörthsee hat am Sonntag gegen den TV Stockdorf mit 2:0 gewonnen – und das, obwohl die Gäste über weite Strecken mehr Spielanteile hatten. Die Hausherren überzeugten mit Kaltschnäuzigkeit in der Offensive und einer sattelfesten Defensive.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die mutig nach vorne spielten und früh Druck aufbauten. Doch in der 17. Minute sorgte ein Strafstoß für die Führung der Hausherren: Nach einem Foul an einem Wörthseer Angreifer zeigte der Schiedsrichter ohne Zögern auf den Punkt. Spielertrainer Niclas Hauser übernahm die Verantwortung, blieb cool, schaute den Torwart aus und schob den Ball ein. „Wir wussten, dass Stockdorf viel Qualität mitbringt. Der Elfer hat uns Sicherheit gegeben“, erklärte Hauser später.

Nur sechs Minuten später der nächste Rückschlag für die Gäste: Ein Fehler im Spielaufbau brachte Wörthsee in Ballbesitz, erneut war Hauser zur Stelle. Clever ließ er den Keeper aussteigen und stellte auf 2:0 (23.). Bitter für Stockdorf: In derselben Szene blieb Abwehrmann Tobias Wagner unglücklich im Rasen hängen und verletzte sich schwer am Knie. Der ohnehin verletzungsgeplagte Wagner musste gestützt vom Platz gebracht werden musste.

Trotz des frühen Doppelschlags gab Stockdorf nicht auf. Immer wieder liefen die Angriffe Richtung Wörthseer Strafraum, mehrfach fehlten nur Zentimeter zum Anschlusstreffer. „Wir hatten mindestens zwei, drei Riesenchancen, machen aber einfach kein Tor“, ärgerte sich Gästetrainer Darko Kadr. „Eigentlich spielen wir eine richtig gute Partie, aber im Moment läuft bei uns alles schief, was schieflaufen kann.“

Spielertrainer des SCW lobt diszipliniertes Auftreten

Die zweite Hälfte entwickelte sich zu einem Spiel auf ein Tor – auf das des SC Wörthsee. Stockdorf kombinierte, rannte an, war spielbestimmend, doch die Defensive der Gastgeber hielt stand. Torhüter Luca Schupp erwischte zudem einen starken Tag, parierte mehrmals stark und brachte die Gäste fast zur Verzweiflung.

Hauser sah den Schlüssel zum Erfolg in der Kompaktheit seines Teams: „Wir haben viele Verletzte, unser Topstürmer Silas Shubert fehlt mit vier Toren in fünf Spielen enorm. Aber die Jungs haben das heute defensiv herausragend gemacht. Für uns geht es in dieser Saison vor allem um Entwicklung, da ist so ein Sieg doppelt wertvoll.“ Der Trainer lobte zudem die jungen Spieler, die Verantwortung übernommen hätten und sich immer besser ins Team einfügen.

TV-Trainer frustriert: „Immer dasselbe“

Auf der anderen Seite überwog bei Stockdorf die Enttäuschung. „Es ist immer dasselbe“, haderte Kadr. „Wir haben so viel Potenzial im Kader, eigentlich müssten wir ganz oben mitspielen. Aber wir nutzen die Chancen nicht – und dann kommen Urlaube oder die Wiesn dazu. Wenn du dich bis Mitternacht zulötest, läufst du am nächsten Tag halt nicht rund. Das Problem begleitet uns seit Jahren.“

So jubelte am Ende der SC Wörthsee über drei wichtige Punkte. Stockdorf hingegen fährt trotz vieler guter Ansätze ohne Zählbares nach Hause. Für die Gäste gilt es nun, die Verletzungen zu kompensieren und ihre Effizienz zu steigern, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.

