SC Wörnsmühl übernimmt Tabellenführung nach Kantersieg

Der SC Wörnsmühl spielt sich mit einem Kantersieg in Irschenberg an die Spitze der Tabelle. Die SF Fischbachau müssen nach einem Remis gegen Hartpenning dafür auf Platz zwei überwintern.

Landkreis – Nach dem letzten Spieltag in diesem Jahr steht fest: Der SC Wörnsmühl überwintert mit einem Spiel mehr als Fischbachau auf Tabellenplatz eins. Nach zwei Niederlagen in Serie sind die Miesbacher Aufstiegsambitionen Geschichte, und Fischbachau spielt spät Unentschieden. SC Wörnsmühl – TSV Irschenberg 7:1 (4:0) Tore: 1:0 Sitzberger (10.), 2:0 M. Fichtner (12.), 3:0 Kaffl (17.), 4:0/5:0/6:0 M. Fichtner (20./50./56.), 6:1 Siegert (59.), 7:1 Hinterseher (80.) Dem SC Wörnsmühl ist gegen den TSV Irschenberg die Revanche für die 3:2-Niederlage aus dem Hinspiel geglückt. Mit einem 7:1-Kantersieg gegen den TSV setzen die Wörnsmühler den ungeliebten Nachbarn aus Fischbachau weiter unter Druck und übernehmen mit einem Spiel mehr auf dem Konto vorerst die Tabellenführung.

Schon früh in der Partie stellte der SC mit einem 3:0 nach 20 Minuten alle Weichen in Richtung Heimsieg. „Wir haben viele Chancen recht schnell genutzt, es war ein nie gefährdeter Sieg“, sagt SC-Sprecher Marc Doll. Obwohl die Stimmung und die Form aktuell stimmen, freue man sich nun auf die wohlverdiente Winterpause. Der TSV Irschenberg überwintert dagegen mit geladener Stimmung. Aus den vergangenen sechs Partien konnte der TSV lediglich drei Punkte einfahren – zu wenig, um den Sieg im Hinspiel zu wiederholen. „Wörnsmühl war besser und vor dem Tor im Gegensatz zu uns eiskalt“, sagt Irschenbergs Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. SC Wall – SV Miesbach II 2:1 (1:1) Tore: 0:1 Kram (42.), 1:1 Meßmer (Elfmeter/43.), 2:1 Meßmer (Elfmeter/83.) Der SC Wall sorgte mit einem Sieg über die Miesbacher Bezirksligareserve für die größte Überraschung des Spieltags. Im ersten Durchgang rissen die Miesbacher die Partie an sich und versuchten über lange Ballbesitzphasen Möglichkeiten zu kreieren. Diese wurden jedoch zu selten zwingend, sodass der fällige Führungstreffer erst tief in der Partie fiel.

Direkt im Gegenzug verwandelte SC-Stürmer Vitus Meßmer wie schon mehrmals in dieser Saison einen Elfmeter. Nach der Pause folgte eine Miesbacher Drangphase, in der Schlussmann Andreas Waldschütz den SC mit einigen Paraden im Spiel hielt. Ein weiterer Elfmeter sorgte in der Schlussphase für die Sensation und das endgültige Ende der Miesbacher Aufstiegsambitionen. „Wir wussten, dass die Miesbacher die besseren Fußballer sind und wollten ihnen die Lust am Spielen nehmen. Das haben wir geschafft“, resümiert SC-Coach Ethem Perovic. TSV Weyarn II – SV Warngau 0:5 (0:3) Tore: 0:1 Gerr (13.), 0:2 Schönauer (34.), 0:3 Bangoura (35.), 0:4 R. Scheuck (Elfmeter/77.), 0:5 R. Scheuck (Elfmeter/80.) Der SV Warngau erleidgte eine Pflichtaufgabe und schlug die Weyarner Kreisklassenreserve deutlich mit 5:0. Schon in der ersten Hälfte gestaltete sich eine einseitige Partie, sodass es mit einem 0:3 in die Kabine ging. Im zweiten Durchgang vergaben die Warngauer einige aussichtsreiche Möglichkeiten, um das Ergebnis noch höher zu gestalten.

Zwei Treffer vom Elfmeterpunkt sorgten schließlich für den verdienten 5:0-Auswärtssieg. „Ich glaube, es war ein verdienter Sieg gegen eine ersatzgeschwächte Weyarner Zweite“, resümiert SV-Trainer Daniel Mayer. Die Klosterdörfler bleiben damit auch über den Winter ohne einen Punkt auf dem heimischen Platz. „Die Mannschaft hat einen guten Einsatz gezeigt, gekämpft und hat sich die Winterpause verdient“, sagt TSV-Coach Julian Arndt. „Nächstes Jahr greifen wir wieder an.“ SF Fischbachau – TSV Hartpenning 2:2 (1:0) Tore: 1:0 Zehetmeier (16.), 2:0 Bucher (Elfmeter/79.), 2:1 Juric (85.), 2:2 Juric (Elfmeter/90.) Die SF Fischbachau und der TSV Hartpenning trennten sich im Spitzenspiel der A-Klasse 4 mit einem Remis. Damit müssen die Sportfreunde auf dem zweiten Tabellenrang überwintern. Dabei sah eigentlich alles nach einem Fischbachauer Heimerfolg aus. Über 80 Minuten lang waren die Sportfreunde die bessere Mannschaft, verpassten es jedoch ihre Möglichkeiten in Zählbares umzuwandeln und das Spiel gegen offensiv blasse Hartpenninger zu entscheiden.

Nach einigen Umstellungen kam der TSV in den letzten Minuten besser in die Partie und konnte durch Dario Juric den Anschlusstreffer erzielen. Ein aus Fischbachauer Sicht fragwürdiger Handelfmeter sorgte in der letzten Minute der Partie für den Hartpenninger Ausgleich.

„Die Mannschaft hat Moral bewiesen und wir haben einen guten Abschluss gefunden“, meint TSV-Trainer Wacco Schmid, der von einem glücklichen Sieg spricht. Für die Sportfreunde ist der Endstand ein unerklärlicher Dämpfer. „So kurz nach Abpfiff fühlt es sich schon bitter an. Insgesamt war es aber eine gute Halbserie und im Frühjahr sehen wir weiter“, hadert SF-Trainer Hans Ostner.