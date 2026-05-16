SC Wörnsmühl empfängt TSV Hartpenning im Kampf um den Aufstieg

Der SC Wörnsmühl braucht gegen Hartpenning dringend drei Punkte. „Die Tabellensituation ist unfassbar spannend“, sagt TSV-Trainer Florian Voit.

Ein Aufstiegsduell steigt an diesem Sonntag ab 15 Uhr in der A-Klasse 4: Der SC Wörnsmühl empfängt den TSV Hartpenning.

Nachdem Wörnsmühl im Aufstiegsrennen unter der Woche in Warngau nur 1:1-Remis spielte, braucht es gegen den Tabellenzweiten aus Hartpenning unbedingt wieder drei Punkte. „Grundsätzlich sehe ich unsere Chancen genauso wie gegen Warngau. Es ist ein 50/50, bei dem schlussendlich die Details entscheiden“, sagt SC-Sprecher Marc Doll.

Nach dem unglücklichen Remis unter der Woche habe man wieder in die richtige Spur gefunden, weshalb die Wörnsmühler nach den vergangenen Wochen endlich wieder positiver gestimmt seien. Ein Sieg ist auf der Zielgeraden nach der Punkteteilung dennoch Pflicht. „Wir werden alles für den Heimsieg geben“, sagt Doll, der eine voll besetzte und hoch motivierte Hartpenninger Mannschaft erwartet.

Im Gegensatz zu den Hausherren wäre der TSV Hartpenning im Falle einer Niederlage weiterhin im Geschäft, dann jedoch auf Schützenhilfe angewiesen. Zwei Punkte fehlen der Mannschaft auf die Tabellenspitze.

„Die aktuelle Tabellensituation ist unfassbar spannend und macht richtig Spaß“, sagt SV-Trainer Florian Voit, der auf die volle Kaderbreite zurückgreifen kann. „Deshalb lieben wir den Fußball.“ Da sich Fischbachau und Warngau am letzten Spieltag direkt duellieren, könnten die Hartpenninger in Wörnsmühl wichtige Punkte sammeln. „Wichtig ist, defensiv gut zu stehen“, erklärt Voit. „Nach vorne haben wir dann genug Qualität, um gefährlich zu werden.“